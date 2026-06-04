Σπορ NBA Σπερς Μπάσκετ

Ένας ετήσιος... μισθός: «Ιλιγγιώδεις» οι τιμές για ένα εισιτήριο του Game 3 των τελικών του NBA

Οι τιμές των εισιτηρίων για το παιχνίδι στη Νέα Υόρκη προκαλούν «σοκ», ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο.

Reuters
Reuters
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Απλησίαστα μοιάζουν τα εισιτήρια για το Game 3 των τελικών του NBA ανάμεσα σε Σαν Αντόνιο Σπερς και Νιου Γιορκ Νικς στο Madison Square Garden.

Οι φίλαθλοι προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια θέση για έναν από τους φετινούς τελικούς του κορυφαίου μπασκετικού πρωταθλήματος.

Οι απίστευτες τιμές των εισιτηριών


Μάλιστα σοκ προκαλούν οι τιμές  των εισιτηρίων με το λεγόμενο “get-in price” να αγγίζει προς το παρόν τα 7.362 δολάρια.

Η συγκεκριμένη τιμή αφορά το φθηνότερο διαθέσιμο εισιτήριο για την αναμέτρηση, γεγονός που αποτυπώνει το τεράστιο ενδιαφέρον που έχει συγκεντρώσει το παιχνίδι. Όσοι επιθυμούν να βρεθούν στις εξέδρες του Madison Square Garden καλούνται να καταβάλουν ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό, ακόμη και για τις λιγότερο προνομιακές θέσεις του γηπέδου.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ NBA Σπερς Μπάσκετ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader