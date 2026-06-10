Παναθηναϊκός AKTOR: Ξανά εκτός ο Οσμάν- Ποια είναι η εξάδα του Αταμάν για το Game 4

Οι «πράσινοι» θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά και να παίξουν τη... ζαριά τους για κατάκτηση του τίτλου σε Game 5 στο ΣΕΦ, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» θα επιχειρήσουν να εξασφαλίσουν από το βράδυ της Τετάρτης (10/6, 21:00) την κούπα του πρωταθλήματος.

Ο Εργκίν Αταμάν για ένα ακόμη παιχνίδι, δε θα έχει στη διάθεσή του τον Τσέντι Οσμάν που ταλαιπωρείται ακόμα από τις ενοχλήσεις στη μέση.

Η 6δα του Παναθηναϊκού

Τι Τζέι Σορτς, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ματίας Λεσόρ.