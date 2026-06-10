Παναθηναϊκός AKTOR: Ξανά εκτός ο Οσμάν- Ποια είναι η εξάδα του Αταμάν για το Game 4
Δείτε τους έξι ξένους του Εργκίν Αταμάν, μετά και την απουσία του Τσέντι Οσμάν.
Οι «πράσινοι» θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά και να παίξουν τη... ζαριά τους για κατάκτηση του τίτλου σε Game 5 στο ΣΕΦ, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» θα επιχειρήσουν να εξασφαλίσουν από το βράδυ της Τετάρτης (10/6, 21:00) την κούπα του πρωταθλήματος.
Ο Εργκίν Αταμάν για ένα ακόμη παιχνίδι, δε θα έχει στη διάθεσή του τον Τσέντι Οσμάν που ταλαιπωρείται ακόμα από τις ενοχλήσεις στη μέση.
Η 6δα του Παναθηναϊκού
Τι Τζέι Σορτς, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ματίας Λεσόρ.