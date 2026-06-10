Ολυμπιακός: Η εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού - Επιστρέφει ο Ντόρσεϊ

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Ο Ολυμπιακός ρίσκεται μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL και αντιμετωπίζε απόψε (10/6, 21:00) τον Παναθηναϊκό AKTOR, στο T-Center.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει για πρώτη φορά στην διάθεσή του, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε.

Κανονικά στη 12αδα θα είναι και ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, παρά τις ενοχλήσεις που έχει στη μέση του. Θυμίζουμε στον πρηγούμενο τελικό δεν πήρε λεπτά συμμετοχής.

Σε ότι έχει να κάνει με τους ξένους οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθόυν χωρίς τους Χολ και Νιλικίνα.

Αναλυτικά η 12αδα του Ολυμπιακού:

Ουόκαπ, Τζόζεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.