Απαλλαγή στον Αταμάν για το σακάκι - Πρόστιμο στον Ολυμπιακό από τον Αθλητικό Δικαστή

Γνωστές έγιναν οι αποφάσεις του αθλητικού δικαστή για τα γεγονότα του τρίτου τελικού της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ, με τον Εργκίν Αταμάν να απαλλάσσεται από κάθε κατηγορία σχετικά με το περιστατικό της αφαίρεσης του σακακιού του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού είχε κληθεί σε απολογία για παράβαση που αφορούσε τη μη ευπρεπή ενδυμασία κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ωστόσο ο αθλητικός δικαστής έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος επιβολής ποινής, απαλλάσσοντάς τον πλήρως.

Παράλληλα, απαλλάχθηκε και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία είχε κληθεί να απολογηθεί για το ίδιο περιστατικό που αφορούσε τον προπονητή της. Αντίθετα, ποινή επιβλήθηκε στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από την εξέδρα κατά τη διάρκεια του ίδιου αγώνα.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» τιμωρήθηκαν με χρηματικό πρόστιμο ύψους 2.800 ευρώ για συνθήματα που, σύμφωνα με την απόφαση, δεν είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και δεν συνιστούσαν προσβολή εθνικών συμβόλων.