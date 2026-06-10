Αποστολές Game 4: Η 12αδα του Ολυμπιακού, με 11 ο Παναθηναϊκός AKTOR

Σε λιγότερο από δύο ώρες ξεκινάει ο τέταρτος τελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν match point και τους «πράσινους» να θέλουν να στείλουν τη σειρά στο Game 5.

Για την ομάδα του Μπαρτζώκα θα επιστρέψει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ για τον Εργκίν Αταμάν θα απουσιάσουν ξανά σε αυτή τη σειρά Σλούκας και Τσέντι Οσμάν.

Αναλυτικά η «ερυθρόλευκη» δωδεκάδα:

Ουόκαπ, Τζόζεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.

Η 11άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Χέιζ-Ντέιβις, Τολιόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Σαμοντούροβ, Κουζέλογλου, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.