Σπορ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League Μπάσκετ

Αποστολές Game 4: Η 12αδα του Ολυμπιακού, με 11 ο Παναθηναϊκός AKTOR

Δείτε τις αποστολές και των δύο ομάδων για τον 4ο τελικό της Stoiximan Basket League.

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Σε λιγότερο από δύο ώρες ξεκινάει ο τέταρτος τελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν match point και τους «πράσινους» να θέλουν να στείλουν τη σειρά στο Game 5.

Για την ομάδα του Μπαρτζώκα θα επιστρέψει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ για τον Εργκίν Αταμάν θα απουσιάσουν ξανά σε αυτή τη σειρά Σλούκας και Τσέντι Οσμάν.

Αναλυτικά η «ερυθρόλευκη» δωδεκάδα:

Ουόκαπ, Τζόζεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.

Η 11άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Χέιζ-Ντέιβις, Τολιόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Σαμοντούροβ, Κουζέλογλου, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου. 

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Σπορ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League Μπάσκετ

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