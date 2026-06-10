Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός: Η διαιτητική τριάδα του Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL
Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές για τον τέταρτο τελικό της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό.
Ένας ακόμα συγκλονιστικός τελικός για τη Stoiximan GBL είναι στα σκαριά, ανάμεσα στους δύο αιώνιους.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο T-Center τον Ολυμπιακό (10/6, 21:00), όντας πίσω στο σκορ με 2-1 από τους «ερυθρόλευκους».
Οι «πράσινοι» θέλουν μόνο νίκη για να διεκδικήσουν στο Game 5 το πρωτάθλημα, με τους Πειραιώτες να τελειώνουν από σήμερα την υπόθεση τίτλος αν φύγουν με το διπλό από την έδρα του «τριφυλλιού».
Η 3αδα των διαιητών
Οι διαιτητές του Game 4 των τελικών είναι οι Παπαπέτρου, Πουρσανίδης και ο Κατραχούρας .