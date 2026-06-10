Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός: Η διαιτητική τριάδα του Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL

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Ένας ακόμα συγκλονιστικός τελικός για τη Stoiximan GBL είναι στα σκαριά, ανάμεσα στους δύο αιώνιους.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο T-Center τον Ολυμπιακό (10/6, 21:00), όντας πίσω στο σκορ με 2-1 από τους «ερυθρόλευκους».

Οι «πράσινοι» θέλουν μόνο νίκη για να διεκδικήσουν στο Game 5 το πρωτάθλημα, με τους Πειραιώτες να τελειώνουν από σήμερα την υπόθεση τίτλος αν φύγουν με το διπλό από την έδρα του «τριφυλλιού».

Η 3αδα των διαιητών

Οι διαιτητές του Game 4 των τελικών είναι οι Παπαπέτρου, Πουρσανίδης και ο Κατραχούρας .