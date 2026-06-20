Πρώην άσσος της Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίσε καρδιακό πρόβλημα σε συνέντευξη τύπου

Ένα σοκαριστικό σκηνικό εκτυλίχθηκε με πρωταγωνιστή τον πρώην άσσο της Μπόκα Τζούνιορς και της Ρεάλ Μαδρίτης, Φερνάντο Γκάγκο, ο οποίος φαίνεται να αντιμετώπισε σοβαρό καριδακό πρόβλημα την ώρα που παραχωρούσε συνέντευξη.

Συγκεκριμένα ο Γκάγκο είναι προπονητής της Ουνιβερσιδάδ ντε Χιλή και όπως φαίνεται στο βίντεο την ώρα που δεχόταν ερωτήσεις στην συνέντευξη τύπου άρχισε να μην αισθάνεται καλά. Αρχικά έδειχνε να έχει μια δυσφορία, ενώ προσπάθησε να την καλύψει πίνωντας λίγο νερό. Στην συνέχεια φαίνεται να πιάνει το στήθος του και φεύγοντας από το press room, σύμφωνα με πληροφορίες εισήχθη εσπευσμένα σε νοσοκομείο στη Χιλή και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω καρδιαγγειακού προβλήματος.

Ο 40χρονος προπονητής δεν βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας του και ο σύλλογος έκανε γνωστό πως ο Γκάγκο υποβλήθηκε σ χειρουργική επέμβαση: «Σας ενημερώνουμε ότι ο προπονητής μας, Φερνάντο Γκάγκο, υποβάλλεται σε μια σειρά καρδιαγγειακών εξετάσεων και δεν θα διευθύνει την προπόνηση σήμερα. Ο Φερνάντο Γκάγκο είναι σε καλή κατάσταση και φροντίζεται από το ιατρικό μας επιτελείο».

Μάλιστα ο αθλητικός διευθυντής του Πανεπιστημίου της Χιλής, Μανουέλ Μάγιο εξήγησε πως: «Πήγα στο δωμάτιό του και μιλούσε ήδη για τον αγώνα της Κυριακής, για παίκτες που συζητούσαμε μαζί. Του είπα ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή — ότι έπρεπε να παραμείνει ήρεμος, να ξεκουραστεί σήμερα και θα δούμε πώς θα νιώσει αύριο. Θα είναι πολύ πρόθυμος να μιλήσει, οπότε θα πρέπει να κανονίσουμε μερικά πράγματα, ελπίζουμε μόλις πάρει εξιτήριο».

Ο δις κάτοχος της La Liga με την Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται υπό παρακολούθηση από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του, ενώ οι ειδικοί παρακολουθούν την ανάρρωσή του.