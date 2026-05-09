Οι καθοριστικές απαιτήσεις του Μουρίνιο για την επιστροφή του στην Ρεάλ Μαδρίτης

Το θέμα του νέου προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τα ισπανικά μέσα, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από την τεχνική ηγεσία της ομάδας συνεχίζεται.

Παρά τις πρόσφατες διαψεύσεις, το όνομα του José Mourinho παραμένει στο προσκήνιο ως ένα από τα βασικά σενάρια για τον πάγκο των Μαδριλένων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «AS», ο Πορτογάλος τεχνικός φέρεται να έχει ήδη πραγματοποιήσει επαφές με τον Φλορεντίνο Πέρεθ, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες απαιτήσεις προκειμένου να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Μαδρίτη.

Ο Μουρίνιο ζήτησε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, επιθυμώντας παράλληλα να έχει πλήρη έλεγχο τόσο του ρόστερ όσο και της λειτουργίας των αποδυτηρίων. Θεωρεί πως ο προπονητής πρέπει να έχει τον απόλυτο λόγο στο αγωνιστικό κομμάτι και εμφανίζεται αποφασισμένος να μην επιτρέψει παρεμβάσεις στο έργο του. Φυσικά, σε αυτή την απαίτηση τον οδήγησαν και τα τελευταία επεισόδια στα αποδυτήρια των Ισπανών μεταξύ ποδοσφαιριστών.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανάγκη για επανεξέταση του ιατρικού επιτελείου της ομάδας, μετά τη σεζόν με τους πολλούς τραυματισμούς που αντιμετώπισε η Ρεάλ. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Πορτογάλος τεχνικός θέλει επίσης να περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες εμφανίσεις και τις συχνές δηλώσεις προς τα ΜΜΕ.

Επιπλέον, φέρεται να έχει ήδη καταρτίσει λίστα με ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζει για τη νέα σεζόν, ενημερώνοντας σχετικά τη διοίκηση της ομάδας, δίχως να έχει βγάλει κάποιο στην δημοσιότητα.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο ξεκαθάρισε ακόμη πως επιθυμεί άμεση επικοινωνία με τον πρόεδρο της «Βασίλισσας», χωρίς ενδιάμεσους παράγοντες, ενώ υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη θέση αν δεν ικανοποιηθούν οι βασικοί όροι που έχει θέσει.