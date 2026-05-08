Ρεάλ Μαδρίτης: Τιμώρησε Τσουαμενί και Βαλβέρδε με «τσουχτερό» πρόστιμο

Το χάος στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει τελειωμό και μετά το επεισόδιο ανάμεσα σε Τσουαμενί και Βαλβέρδε, η διοίκηση πήρε τη κατάσταση στα χέρια της και επέβαλε πρόστιμο και στους δύο.

Το «τσουχτερό» πρόστιμο

Συγκεκριμένα οι δύο παίκτες θα πρέπει να πληρώσουν το ποσό των 500.000 ευρώ έκαστος και να θεωρηθεί το επεισόδιο λήξαν για να επικρατήσει ξανά η «τάξη» στα αποδυτήρια της ομάδας.

🚨 BREAKING: Aurelien Tchouameni and Fede Valverde have been FINED for €1M total by Real Madrid, €500k each.



NO sporting measures against the two players after they apologised. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/jUudpjoZOH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «Βασίλισσας»:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, μετά τα γεγονότα που οδήγησαν στην έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας χθες εναντίον των παικτών μας Φεντερίκο Βαλβέρδε και Αουρελιέν Τσουαμένι, και οι δύο εμφανίστηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή της υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, οι παίκτες εξέφρασαν τη βαθιά τους λύπη για ό,τι συνέβη και ζήτησαν συγγνώμη ο ένας από τον άλλον.

Έχουν επίσης ζητήσει συγγνώμη από τον σύλλογο, τους συμπαίκτες τους, το προπονητικό επιτελείο και τους οπαδούς, και αμφότεροι έχουν τεθεί στη διάθεση της Ρεάλ Μαδρίτης για να δεχτεί οποιαδήποτε τιμωρία κρίνει κατάλληλη ο σύλλογος.

Δεδομένων αυτών των συνθηκών, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να επιβάλει οικονομικό πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ σε κάθε παίκτη, ολοκληρώνοντας έτσι τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες.