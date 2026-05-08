Πως ο γάμος και η οικογένεια έσωσε και εκτόξευσε την καριέρα του Ουσμάν Ντεμπελέ

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια. Είναι ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας την χρονιά 2025/26 και κάτοχος του Champions League, ενώ και την φετινή σεζόν έφτασε την ομάδα του ξανά στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ζωή και η καριέρα του Γάλλου επιθετικού όμως δεν ήταν πάντα έτσι. Κάποτε ο Ντεμπελέ κρίθηκε, αμφισβητήθηκε, ακόμα και κατηγορήθηκε από οπαδούς και ομάδες για τον αντιεπαγγελματισμό του και την ανωριμότητά του. Ο λόγος που έκανε στροφή 180 μοιρών στην νοοτροπία του και άλλαξε όλη την καριέρα του είναι ένας και πολύ σημαντικός. Η γυναίκα του.

Ο Ντεμπελέ πριν παντρευτεί είχε χάσει 100 παιχνίδια μέσα σε πέντε σεζόν λόγω τραυματισμών, οι οποίοι ήταν αποτέλεσμα της έλλειψης προπόνησης και της αντιεπαγγελματικής ζωής που έκανε. Μάλιστα τον καιρό που ήταν στην Μπαρτσελόνα είχε γίνει μεγάλο θέμα καθώς πέρα από το ότι η απόδοσή του ήταν κάκιστη, υπήρξαν και περιστατικά που έχανε προπονήσεις γιατί... έπαιζε PlayStation. Τότε θεωρήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα χαμένα ταλέντα που θα υπάρξουν, λόγω της έλλειψης πειθαρχίας που είχε.

Totales en el Barça

Dembélé jugó 6 temporadas en el Barcelona antes de marcharse al PSG en agosto de 2023



En ese período acumuló:



185 partidos oficiales jugados (de 304 posibles)

40 goles

42 asistencias

15 lesiones que le hicieron perderse 119 partidos



El Barcelona invirtió… https://t.co/vqG2kH0cLx — DODI 👽 (@DODI_VZLA) May 7, 2026

Όλα άλλαξαν τον Δεκέμβριο του 2021, όταν παντρεύτηκε την καλή του, Ρίμα Εντμπούτσε, σε μια άκρως μυστική και κλειστή τελετή, που ούτε καν οι συμπαίκτες του δεν γνώριζαν. Από τότε ο 28χρονος Γάλλος άλλαξε ριζικά, επαγγελματικά και πνευματικά. «Πριν τον γάμο τις ημέρες των ρεπό μου έβλεπα συνέχεια τηλεόραση και έπαιζα PlayStation, όταν όμως έκανα οικογένεια άρχισα να νιώθω ενήλικας» παραδέχτηκε και ο ίδιος και γύρισε το «κλειδί» της νοοτροπίας του μεταμορφώνοντας την καριέρα του. Έκτοτε απέκτησε συνέπεια στις προπονήσεις, βελτίωσε την φυσική του κατάσταση, βρήκε την αγωνιστική σταθερότητα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τα σάρωσε όλα. Πρωταθλήματα και κύπελλα Γαλλίας, Champions League, Super Cup και η Χρυσή Μπάλα είναι μόνο μερικοί από τους τίτλους και τα τρόπαια που κατέκτησε, ενώ πάει να σηκώσει και το δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο με τα μεγάλα αυτιά, καθώς αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στον τελικό και θέλε να γράψει ιστορία.