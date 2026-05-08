Δημοσίευμα-βόμβα για τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Προς πώληση ο Βαλβέρδε με απόφαση Φλορεντίνο Πέρεθ»

Σοβαρή αναταραχή φαίνεται πως επικρατεί στο εσωτερικό της Ρεάλ Μαδρίτης, με ισπανικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για πρωτοφανή κρίση στα αποδυτήρια και οριστική ρήξη ανάμεσα στον Φεντερίκο Βαλβέρδε και τη διοίκηση της ομάδας.

Σύμφωνα με το «Fichajes», ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει αποφασίσει να θέσει προς πώληση τον Ουρουγουανό μέσο, μετά από σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε με τον Ορελιέν Τσουαμενί και φέρεται να προκάλεσε τεράστια ένταση στο στρατόπεδο των «μερένχες».

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ρεπορτάζ, η σχέση των δύο ποδοσφαιριστών ήταν ήδη τεταμένη εδώ και μήνες, με διαφωνίες γύρω από τη διαχείριση του Τσάμπι Αλόνσο αλλά και κατηγορίες για διαρροές πληροφοριών προς τον Τύπο να επιβαρύνουν το κλίμα.

Ο Βαλβέρδε πάντως μέσω δημοσίευσης διέψευσε όσα γράφτηκαν για τον ίδιο και τον Γάλλο μέσο, αναφέροντας πως απλώς γλίστρησε και χτύπησε το κεφάλι του την ώρα που υπήρξε μια μικρή ένταση μεταξύ τους.

🚨 OFFICIAL: Fede Valverde statement.



“Yesterday I had an incident with a teammate during a training session. The fatigue from competition and the frustration made everything seem blown out of proportion”.



“In a normal locker room, these things can happen and are usually… pic.twitter.com/LGJxmsMhAx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2026

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ εμφανίζεται αποφασισμένος να βάλει τέλος στην υπόθεση, θεωρώντας πως η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο, με το μέλλον του Βαλβέρδε στη Μαδρίτη να μοιάζει πλέον εξαιρετικά αβέβαιο.