Βινίσους: Δεν λέει να ορθοποδήσει και μετά το «χαμό» στην Ρεάλ... τον χώρισε η Βιρτζίνια

Η σύντροφος του Βινίσιους Τζούνιορ, Βιρτζίνια Φονέσκα, ανακοίνωσε τον χωρισμό τους. με μια ανάρτηση στα social media.

Η κατάσταση στην Ρεάλ Μαδρίτης είναι σε... τεντωμένο σχοινί καθώς οι παίκτες χτυπιούνται μεταξύ τους, υπάρχουν αιχμές μεταξύ των ανθρώπων της ομάδας και των ποδοσφαιριστών, με «κερασάκι στην τούρτα» όλη την ιστορία με τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος μετά τις διακοπές του στην Ιταλία ήρθε σε ρήξη με τον καλό του φίλο στην «Βασίλισσα», Βινίσιους Τζούνιορ. Δεν έφταναν όλα αυτά για τον Βραζιλιάνο, ήρθε και η Βιρτζίνια Φονέσκα, η οποία με ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έκανε γνωστό πως το ζευγάρι θα τραβήξει πλέον διαφορετικούς δρόμους: «Όταν κάτι παύει να βγάζει νόημα, προτιμώ να έχω την ωριμότητα να το κλείνω με αγάπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτησή της

«Θα επιτρέπω πάντα στον εαυτό μου να ζει. Να βιώνει κάτι αληθινό, χωρίς φόβο, χωρίς υπολογισμούς και χωρίς να καταπιέζω αυτό που είμαι.



Όσο ήμασταν μαζί, αφοσιώθηκα πολύ, όπως αφοσιώνομαι σε καθετί που αποφασίζω να κάνω στη ζωή μου. Άλλωστε, πάντα δούλευα σκληρά, πάντα ήμουν πολύ προσηλωμένη στα όνειρα και στις ευθύνες μου. Όμως είμαι και γυναίκα, και επέτρεψα στον εαυτό μου να ζήσει αυτό το συναίσθημα χωρίς να υψώσει εμπόδια, εκτιμώντας τον σεβασμό που είχα πάντα μέσα σε κάθε σχέση.



Σε όλη μου τη ζωή, έμαθα να μη διαπραγματεύομαι ποτέ αυτό που, κατά τη γνώμη μου, είναι αδιαπραγμάτευτο. Έτσι, όταν κάτι παύει να βγάζει νόημα, προτιμώ να έχω την ωριμότητα να το κλείνω με αγάπη, παρά να παραμένω σε αυτό. Σήμερα, επιλέγουμε να σεβαστούμε ο ένας τον τρόπο του άλλου.



Εύχομαι ολόψυχα στον Βινίσιους ευτυχία και επιτυχία, και όλα αυτά με πολλή αγάπη. Ζητώ από όλους σεβασμό και να θεωρηθεί αυτό μια σελίδα που γύρισε στη ζωή όλων, όπως θα είναι και στη δική μου.

Ευχαριστώ».