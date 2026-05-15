Ντέιβιντ Μπέκαμ: Άλλη μια πρωτιά για τον πρώην ποδοσφαιριστή σε λίστα δισεκατομμυριούχων

Η καριέρα του Ντέιβιντ Μπέκαμ περιλαμβάνει πολλές πρωτιές τόσο στο ποδοσφαιρικό σκέλος της, όσο και στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Φέτος προστέθηκε ακόμα μία, καθώς μπήκε στο κλειστό κλαμπ των δισεκατομμυριούχων του Ηνωμένου Βασιλείου.



Η λίστα των πλουσιότερων του Ηνωμένου βασιλείου Rich List 2026 που δημοσίευσαν οι Sunday Times, κατέταξε για πρώτη φορά τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και τη σύζυγο του Βικτόρια, ως δισεκατομμυριούχους με την περιουσία τους να εκτιμάται 1,1 δισ. λίρες (περίπου 1,3 δισ. ευρώ).



Η πρωτιά του Μπέκαμ, έγκειται στο ότι είναι ο πρώτος αθλητής που συμπεριλαμβάνεται σε αυτή τη λίστα και έναν από τους ελάχιστους που ασχολούνται γενικά με τον χώρο του ποδοσφαίρου. Στην γενική λίστα βρίσκεται στη θέση 141, ενώ είναι 4ος από τους 6 συνολικά που αναφέρεται το ποδόσφαιρο ως μία από τις πηγές του πλούτου τους. Κύρια ενασχόληση του στον χώρο του αθλητισμού, αποτελεί η ομάδα του MLS Ίντερ Μαϊάμι, στην οποία είναι συνιδιοκτήτης και εκτιμάται περίπου στα 1,23 δισ. ευρώ.



Former England captain Sir David Beckham has become the UK's first billionaire sportsman in the 2026 Sunday Times Rich List. 💰



The collective wealth of Beckham and his wife Victoria has reached £1.185bn, according to the compilers of the list. pic.twitter.com/QSPduLczJF — BBC Sport (@BBCSport) May 15, 2026