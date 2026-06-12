«Ξέσπασμα» Γιαννακόπουλου: «Στο ποδόσφαιρο έχουν κάμερες, στο μπάσκετ έχουν Λιόλιο»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου με νέα ανάρτηση στα social media.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σύγκρινε το ποδόσφαιρο με το μπάσκετ στον τομέα της διαιτησίας και πως η τεχνολογία και τα σύγχρονα μέσα βοηθάνε το έργο των διαιτητών σε έναν αγώνα.

Το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Στο ποδόσφαιρο έχουν κάμερες στο κεφάλι του διαιτητή, στην μπάλα, στα δίχτυα, σε drone, έχουν VAR, super slow motion κλπ. Στο μπάσκετ έχουν Λιόλιο».

Η σχετική ανάρτηση: