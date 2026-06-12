Σπορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος Μπάσκετ Ποδόσφαιρο

«Ξέσπασμα» Γιαννακόπουλου: «Στο ποδόσφαιρο έχουν κάμερες, στο μπάσκετ έχουν Λιόλιο»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε με το δικό του τρόπο τις διαφορές ανάμεσα σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

eurokinissi
eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου με νέα ανάρτηση στα social media.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σύγκρινε το ποδόσφαιρο με το μπάσκετ στον τομέα της διαιτησίας και πως η τεχνολογία και τα σύγχρονα μέσα βοηθάνε το έργο των διαιτητών σε έναν αγώνα.

Το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Στο ποδόσφαιρο έχουν κάμερες στο κεφάλι του διαιτητή, στην μπάλα, στα δίχτυα, σε drone, έχουν VAR, super slow motion κλπ. Στο μπάσκετ έχουν Λιόλιο».

Η σχετική ανάρτηση:

stighmiotipo-othonis-2026-06-12-211050.png

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος Μπάσκετ Ποδόσφαιρο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader