«Ξέσπασμα» Γιαννακόπουλου: «Στο ποδόσφαιρο έχουν κάμερες, στο μπάσκετ έχουν Λιόλιο»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε με το δικό του τρόπο τις διαφορές ανάμεσα σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου με νέα ανάρτηση στα social media.
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σύγκρινε το ποδόσφαιρο με το μπάσκετ στον τομέα της διαιτησίας και πως η τεχνολογία και τα σύγχρονα μέσα βοηθάνε το έργο των διαιτητών σε έναν αγώνα.
Το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Στο ποδόσφαιρο έχουν κάμερες στο κεφάλι του διαιτητή, στην μπάλα, στα δίχτυα, σε drone, έχουν VAR, super slow motion κλπ. Στο μπάσκετ έχουν Λιόλιο».
Η σχετική ανάρτηση: