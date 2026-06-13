Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζουν μηνύσεις για το επεισόδιο ανάμεσα σε Τζόουνς και Ναν

Το Game 5 στο οποίο κρίθηκε και ο πρωταθλητής Ελλάδας, τελείωσε με επεισοδιακό τρόπο, καθώς ο Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Κέντρικ Ναν φαίνεται να ήρθαν στα χέρια.

Όπως φαίνεται το συμβάν δεν θα θεωρηθεί λήξαν έτσι απλά, καθώς και οι δυο ΚΑΕ ετοιμάζουν επίσημες καταγγελίες. Οι «πράσινοι» ανέφεραν πως μετά την λήξη της αναμέτρησης ο Τζόουνς περίμενε τον Ναν στα αποδυτήρια και τον γρονθοκόπησε, ενώ από τη πλευρά τους οι «ερυθρόλευκοι» τονίζουν πως ο παίκτης του «τριφυλλιού» έπιασε τον σέντερ των Πειραιωτών από τον λαιμό.

Επομένως εάν η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχωρήσει σε μήνυση, το ίδιο θα κάνει και η ΚΑΕ Ολυμπιακός απέναντι σε Ναν και Λεσόρ.