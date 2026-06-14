Ολυμπιακός: Αυτοί δένουν στο «λιμάνι» και τη νέα σεζόν - Ποιοι αποχαιρετούν

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025/26 με τρεις κατακτήσεις τίτλων, της EuroLeague, το Πρωτάθλημα στη Stoiximan GBL και το Super Cup.

Πλέον άπαντες στους «ερυθρολεύκους» στρέφουν την προσοχή τους στον σχεδιασμό της ομάδας και τι γηπεδικό ζήτημα, μιας και το ΣΕΦ θα μετατραπεί σε εργοτάξιο.

Ήδη από μέρα σε μέρα περιμένουμε τις ανακοινώσεις των Μοντέρο και Μίλερ-ΜακΙντάιρ και την ανανέωση του «αρχιτέκτονα» Γιώργου Μπαρτζώκα έως το 2029.

Ποιοι δένουν στο «λιμάνι» και ποιοι αποχωρούν;

Πάμε να δούμε ποιοι από το φετινό ροστερ θα παραμείνουν κάτοικοι Πειραιά και ποιοι θα αποχωρήσουν.

Τόμας Ουόκαπ: Το συμβόλαιό του λήγει το 202, ενώ δεν αποκλείεται να συζητήσει και για επέκταση με την οποία θα ολοκληρώσει την καριέρα του στο ΣΕΦ το 2029.



Φρανκ Νιλικίνα: Έχει out στο συμβόλαιο του και για τη νέα σεζόν, όμως το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι να αποχωρήσει μετά από συμφωνία των δύο πλευρών. Η Βιλερμπάν ήδη θέλει να τον αποκτήσει.



Μόντε Μόρις: Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται και θα αποτελέσει παρελθόν, καθώς οι θέσεις των γκαρντ έχουν καλυφθεί.



Tάιλερ Ντόρσεϊ: Έχει έναν ακόμα χρόνο στο συμβόλαιό του έναντι περίπου 1.600.000 δολαρίων. Ο Ολυμπιακός θα καθίσει στο τραπέζι ώστε να του ανανεώσει το συμβόλαιο νωρίτερα.



Κόρι Τζόζεφ: Έχει συμβόλαιο και για τη σεζόν 2026/27. Σε περίπτωσει που δεχτεί να παραμείνει ως τέταρτος PG, τότε θα ενεργοποιηθεί η option του, αλλιώς θα αποχωρήσει με Άρη και Μπεσίκτας να κοιτούν την περίπτωσή του.



Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Ο διεθνής γκαρντ έχει συμβόλαιο και για του χρόνου και αποτελεί σημαντικό μέλος του κορμού της ομάδας. Η παραμονή του είναι πιθανή, ενώ δεν αποκλείεται να υπογράψει και νέο συμβόλαιο. Υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες και θα συζητηθεί λο΄γω του μειωμένου χρόνου συμμετοχής.



Όμηρος Νετζήπογλου: Έχει πολυετές συμβόλαιο.



Εβάν Φουρνιέ: Ανανέωσε πέρσι το συμβόκαιό του έως το 2028



Σακίλ ΜακΚίσικ: Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται και ο ρόλος του μειώνεται. Αποτελεί ιστορικό πρόσωπο για τον Ολυμπιακό ως ο μακροβιότερος Αμερικανός στην ιστορία του. Αν θέλει να παραμείνει και να κλείσει την καριέρα του στο ΣΕΦ αυτό θα συμβεί. Πάντως Άρης, ΠΑΟΚ και ομάδες από το εξωτερικό θα τον ήθελαν. Θα μιλήσει με τον κόουτς Μπαρτζώκα και με τη διοίκηση και θα αποφασίσει.



Τάισον Γουόρντ: Ο Αμερικανός φόργουορντ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027.



Κίναν Έβανς: Μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και θα υπάρξουν συζητήσεις μήπως λυθεί, ώστε να πάει σε μια ομάδα να παίζειΘα μιλήσει με τον Ολυμπιακό για το μέλλον του, ώστε να μείνει ελεύθερος και να συνεχίσει κάπου αλλού, ώστε υγιής να παίξει και να βρει όσο περισσότερο γίνεται ρυθμό, φόρμα και αυτοπεποίθηση.



Κώστας Παπανικολάου: Το συμβόλαιο του αρχηγού ολοκληρώνεται, όμως θα παραμείνει για τουλάχιστον έναν ακόμα χρόνο στην ομάδα. Η ανανέωση του θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες.



Σάσα Βεζένκοφ: Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029.



Άλεκ Πιτερς: Θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μιλάνο μέχρι το 2028 έναντι ε 3.600.000 δολαρίων.

Νίκολα Μιλουτίνοφ: Έχει ακόμα δύο χρόνια στο συμβόλαιό του και θα παραμείνει ο βασικός σέντερ του Ολυμπιακού.



Ντόντα Χολ: Έχει κλειστό συμβόλαιο για το 2027 και option για το 2028.



Ταϊρίκ Τζόουνς: Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με παρόμοιο status με τον Χολ.



Μουσταφά Φαλ: Μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του έναντι 1.700.000 δολαρίων. Αν πάρει τελικά το ελληνικό διαβατήριο και συμφωνήσει σε νέα οικονομική συμφωνία και σε διαφορετικό ρόλο, θα παραμείνει στην ομάδα. Αλλιώς θα πληρωθεί ένα out (180.000) και θα αποχωρήσει. Έντονο ενδιαφέρον υπάρχει και από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και την πρώην ομάδας (Άρη, ΠΑΟΚ και Βιλερμπάν).



Αντώνης Καραγιαννίδης: Έχει υπογράψει πολυετές συμβόλαιο και η περίπτωσή του εξαρτάται από τον Φαλ. Αν ο Γάλλος μείνει, τότε θα δοθεί και πάλι δανεικός στον Προμηθέα ή σε άλλη ομάδα. Αν ο Φαλ φύγει, τότε θα είναι ο τέταρτος σέντερ του ρόστερ τη νέα σεζόν.



Κώστας Αντετοκούνμπο: Μπαίνει στο δεύτερο και τελευταίο χρόνο της συμφωνίας του. Πιθανότατα να παραμείνει στον Άρη.