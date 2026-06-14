«Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε»: Στη Λιόλιου τα «έσπασε» ο πρωταθλητής Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια από τις καλύτερες (αν όχι την καλύτερη) χρονιές στην ιστορία του, καθώς μετά από την EuroLeague κατέκτησε και την Stoiximan GBL.

Οι παίκτες και το διοικητικό και τεχνικό επιτελείο της ομάδας πριν αναχωρήσουν για τις διακοπές τους μετά από μια μεγάλη σεζόν, επέλεξαν να... τα σπάσουν στα μπουζούκια και συγκεκριμένα στο νυχτερινό μαγαζί που εμφανίζεται η Κατερίνα Λιόλιου. Μάλιστα η όμορφη τραγουδίστρια υποδέχθηκε την αποστολή της ομάδας με το... δικό τους πλέον τραγούδι «νοικιάστηκε», το οποίο έχει συνδεθεί με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες του συλλόγου τόσο του ποδόσφαιρο μετά την κατάκτηση του Conference League το 2024 στην OPAP Arena (πλέον Allwyn), όσο φυσικά και με την πρόσφατη επιτυχία με την κατάκτηση της EuroLeague στην Αθήνα.

Δείτε μερικά στιγμιότυπα από τα πανηγύρια

Η Κατερίνα Λιόλιου πίσω από τις κούπες / Eurokinissi

Ο κόουτς Μπαρτζώκας με τους αδελφούς Αγγελόπουλους / Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi