Παναθηναϊκός AKTOR: Η επόμενη μέρα με το θέμα προπονητή και τα συμβόλαια των παικτών

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Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν μετά την ήττα με 89-85 από τον Ολυμπιακό στον πέμπτο τελικό της Stoiximan GBL.

Οι «πράσινοι» φέτος κατέκτησαν μόνο το Κύπελλο Ελλάδας και πλέον όλο το βάρος θα πέσει στο χτίσιμο της νέας αγωνιστικής περιόδου. Μάλιστα, υπάρχουν φήμες ακόμα και για θέμα προπονητή.

Οι «σίγουροι»

Νίκος Ρογκαβόπουλος και Ντίνος Μήτογλου: Συμβόλαιο έως το 2029

Κέντρικ Ναν , Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ, Τζέριαν Γκραντ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ και Δημήτρης Μωραΐτης: Συμβόλαιο έως το 2028

Κώστας Σλούκας, Τσέντι Όσμαν, Μάριους Γκριγκόνις, Τι Τζέι Σορτς, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Γιάννης Κουζέλογλου, Νεοκλής Αβδάλας: Συμβόλαιο έως το 2027

Κένεθ Φαρίντ: Έως το τέλος της φετινής σεζόν και μάλλον θα αποχωρήσει

Ποιοι παραμένουν ερωτηματικά

Μάριους Γκριγκόνις: Πιθανότατα να μην μείνει στην ομάδα μέχρι το τέλος του συμβολαίου και μάλλον θα επιστρέψει στην Ζαλγκίρις

Αλέξανδρος Σαμοντούροφ: Παρότι έχει συμβόλαιο έως το 2028, θα συνεχίσει την καριέρα του στο πανεπιστήμιο της Νορθ Καρολάινα και μαζί με τον Νεοκλή Αβδάλα.

Τι Τζέι Σορτς: Αβέβαιο μοιάζει το μέλλον του στην ομάδα, την ίδια στιγμή που ακούγεται πως θα είναι ο αντικαταστάτης του Μοντέρο στην Βαλένθια.

Βασίλης Τολιόπουλος: Μπορεί ο ρόλος του να ήταν περιορισμένος αλλά όποτε του δόθηκε η ευκαιρία την «άρπαξε». Μπορεί να υπάρχουν κρούσεις απο την Θεσσαλονίκη αλλά δεν φαίνεται πως θα τον αφήσουν ελεύθερο.

Όλα αυτά με Αταμάν ή χωρίς;

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε μια χρονιά χωρίς κάποιο από τους «μεγάλους» τίτλους και αυτό αναμενόμενα έφερε σύννεφα πάνω από το ΟΑΚΑ. Η σχέση με τον Εργκίν Αταμάν πέρασε από χίλια κύμματα μετά τις απρόσμενες ήττες τόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα όσο και στη EuroLeague.

Μάλιστα ο Τούρκος προπονητής είχε δηλώσει ότι αν δεν κατακτήσει είτε τη EuroLeague είτε το πρωτάθλημα, θα αποχωρήσει.

Την ίδια ώρα που υπάρχει το θέμα Ομπράντοβιτς χωρίς όμως κάτι να είναι σίγουρο και επιβεβαιωμένο.