Μουντιάλ 2026: Ο Ιμπραΐμοβιτς άκουσε Ρονάλντο και «τρελάθηκε» - Άρπαξε το μικρόφωνο από τον Σπιτ
Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς βρέθηκε στο ίδιο πλατό με τον streamer IShowSpeed και έγιναν viral.
O Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς δεν πήρε με πολύ καλό «μάτι» τον streamer IShowSpeed μετά από συζήτηση για τον νικητή του Μουντιάλ 2026.
Ο γνωστός streamer IShowSpeed βρέθηκε καλεσμένος στην Fox Sports για τον αγώνα των ΗΠΑ με την Παραγουάη, παρέα με τους Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και Τιέρι Ανρί.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο γνωστός YouTuber έκανε την πρόβλεψη του, η οποία «βλέπει» ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Πορτογαλία θα κέρδιζαν το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η αντίδραση του Σουηδού πρώην ποδοσφαιριστή ήταν άμεση, του άρπαξε το μικρόφωνο και στη συνέχεια τον έσπρωξε εκτός του πλατό.
Το σκηνικό αυτό έγινε viral αλλά οι χρήστες του διαδικτύουν «μοιράστηκαν», μάλιστα κάποιοι αντέδρασαν αρνητικά για την συγκεκριμένη κίνηση.
Ο IShowSpeed καθώς έφευγε συνέχισε να υπερασπίζεται τη θέση του και δήλωσε: «Θα δεις, θα κερδίσει, το υπόσχομαι. Ναι, μωρό μου».
Ο Ανρί εντωμεταξύ παρακολουθούσε με απορία τις κινήσεις του νεαρού streamer.