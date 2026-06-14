Ολυμπιακός: «Κάθε σταγόνα ιδρώτα, κάθε πτώση, κάθε αποτυχία, οδήγησε σε αυτή τη στιγμή»

Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL και παρουσιάζει τις σημαντικότερες στιγμές του τελικού των τελικών κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ μέσα από την παρακάμερά της μοιράζεται με τους φιλάθλους της όσα έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα στο ΣΕΦ και φυσικά τα επινίκια του πρωταθλήματος.

Το βίντεο ξεκινάει με το μήνυμα: «Κάθε σταγόνα ιδρώτα, κάθε πτώση, κάθε αποτυχία, οδήγησε σε αυτή τη στιγμή. Έτσι φτιάχνονται οι πρωταθλητές, αυτή είναι η κληρονομιά μας»

Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός