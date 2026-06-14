Ένα γκολ αξίας τριών εκατομμυρίων: Το Κατάρ «χρυσώνει» τον ήρωα του αγώνα με την Ελβετία

Στο ποδόσφαιρο, μια στιγμή είναι ικανή να γράψει ιστορία. Να αλλάξει τα δεδομένα, να κάνει έναν ποδοσφαιριστή ήρωα μιας ολόκληρης χώρας. Σε αυτό το Μουντιάλ, μόλις στην πρώτη του αγωνιστική, το Κατάρ έγραψε την δική του ιστορία. Ο Κούχι, στις καθυστερήσεις του αγώνα με την Ελβετία, σκόραρε και έδωσε στην εθνική του ομάδα τον «χρυσό» βαθμό της ισοπαλίας.

Αυτό το γκολ, πέρα από την ιστορική του σημασία, μιας και έδωσε στο Κατάρ τον πρώτο του βαθμό σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, αναμένεται να αποφέρει αδιανόητα κέρδη και στον σκόρερ του. Ρεπορτάζ αναφέρουν πως ο αμυντικός του Κατάρ αναμένεται να κερδίσει 3 εκατομμύρια δολάρια για αυτό το γκολ, σηματοδοτώντας το ως το πιο «ακριβό» τέρμα στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

🤯 Boualem Khoukhi's equaliser against Switzerland may have just become the most valuable goal in Qatar's football history and definitely the most historic goal of his career. 🇶🇦



According to reports, the defender will receive a $3M reward and a Rolls-Royce Phantom worth more… pic.twitter.com/JWkGW3Aacd — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 14, 2026

Τα... καλά νέα για τον Κούχι όμως δεν σταματούν εκεί. Εκτός του υπέρογκου ποσού που θα δει στον λογαριασμό του, ο ήρωας μιας ολόκληρης χώρας θα πάρει και μια Rolls-Royce Phantom, αξίας 550 χιλιάδων δολαρίων! Το σίγουρο είναι, πως ο αμυντικός του Κατάρ δύσκολα θα ξεχάσει αυτό το γκολ, όχι μόνο για την ιστορικότητα του, αλλά και για την... χρηματιστηριακή του αξία!