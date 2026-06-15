Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2: Ισοφάρισαν δις και πήραν «χρυσό» βαθμό οι «Σαμουράι»

Οι Ολλανδοί βρήκαν μπροστά τους μία προετοιμασμένη να παίξει στο 50-50 το παιχνίδι Ιαπωνία, προηγήθηκαν δύο φορέ, όμως οι Ασιάτες είχαν απάντηση και τις δύο και έτσι πήραν πολύτιμο βαθμό και τον πρώτο τους στο Μουντιάλ.

Οι πορτοκαλί ήταν μπροστά στο σκορ με 2-1 μέχρι το 89΄, αλλά το γκολ του Καμάντα τους έκανε να χάσουν τη νίκη μέσα από τα χέρια τους.

Μέχρι το 50ο λεπτό είχαμε τους «Οράνιε» να πατάνε περισσότερο στο επιθετικό τους τρίτο, αλλά να μη καταφέρνουν να σπάσουν το τείχος των «Σαμουράι». Εκεί ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, μετά από «φαρμακερή» σέντρα του συμπαίκτη του στη Λίβερπουλ Χράφενμπεχ, ο αρχηγός της Ολλανδίας έβαλε το κεφάλι του και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Οι Ιάπωνες δε μάσησαν και στο 57' βρήκαν την ισοφάριση με ένα πολύ όμορφο και συρτό σουτ του Νακαμούρα.

Το προβάδισμα στους πορτοκαλί, έδωσε ο εξαιρετικός σήμερα Σάμερβιλ, ο οποίος στο 64ο λεπτό, μετά από ατομική προσπάθεια και πλασέ στην απέναντι γωνία, έβαλε ξανά μπροστά τους «Οράνιε».

Έτσι όπως κυλούσε το παιχνίδι φαινόταν ότι οι Ολλανδοί θα πάρουν ένα δύσκολο τρίποντο, όμως στο 89o λεπτό μετά από εκτέλεση κόρνερ και μία καραμπόλα κεφαλιών, ο Καμάντα ισοφάρισε σε 2-2 και έδωσε τον βαθμό στους «Σαμουράι».

Ολλανδία: Βερμπρούγκεν, Ντάμφρις Φαν Χέκε, Φαν Ντάικ, Φαν ντε Φεν, Χράφενμπερχ, Ντε Γιόνγκ, Σάμερβιλ, Ρέιντερς, Χάκπο, Μάλεν

Ιαπωνία: Σουζούκι, Γουατανάμπε, Τανιγκούτσι, Ίτο, Ντόαν, Καμάντα, Σάνο, Νακαμούρα, Κούμπο, Μαέντα, Ουέντα