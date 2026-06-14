Μουντιάλ 2026: Ο Άντβοκαατ έγραψε ιστορία και άφησε πίσω τον Ρεχάγκελ

Ιστορικές στιγμές έζησε το Κουρασάο στην αναμέτρηση με τη Γερμανία για την πρεμιέρα του 5ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, καθώς η χώρα της Καραϊβικής έγινε το μικρότερο σε πληθυσμό κράτος που συμμετέχει ποτέ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η βραδιά, όμως, είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τον προπονητή της ομάδας, Ντικ Άντβοκαατ. Ο πολύπειρος Ολλανδός τεχνικός, σε ηλικία 78 ετών και 260 ημερών, κατέρριψε το ρεκόρ του γηραιότερου προπονητή που έχει καθίσει ποτέ σε πάγκο Μουντιάλ, γράφοντας το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της διοργάνωσης.

Dick Advocaat (78y 260d) becomes the oldest head coach in the history of the #FIFAWorldCup.



Like a fine wine.🍷 pic.twitter.com/qF8eAOoe2d — Squawka (@Squawka) June 14, 2026

Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον Ότο Ρεχάγκελ από το Μουντιάλ του 2010, όταν ο Γερμανός προπονητής καθοδήγησε την Εθνική Ελλάδας σε ηλικία 71 ετών και 317 ημερών. Μάλιστα, κατά το πρώτο τριήμερο της φετινής διοργάνωσης το συγκεκριμένο ρεκόρ καταρρίφθηκε τρεις φορές διαδοχικά, από τον Ούγκο Μπροος της Νότιας Αφρικής, τον Μίροσλαβ Κούμπεκ της Τσεχίας και τελικά από τον Άντβοκαατ.

Οι κάμερες κατέγραψαν τον 78χρονο προπονητή εμφανώς συγκινημένο, με δάκρυα στα μάτια, βιώνοντας τη μοναδική στιγμή της ιστορικής συμμετοχής του Κουρασάο και του προσωπικού του ρεκόρ.