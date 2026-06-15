Ταρέμι: «Η ένταση υπονομεύει το μήνυμα της FIFA ότι το ποδόσφαιρο φέρνει ειρήνη»

Με μήνυμα ενότητας και αποστασιοποίηση από κάθε πολιτική διάσταση, ο Μεχντί Ταρέμι τοποθετήθηκε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της πρεμιέρας του Ιράν απέναντι στη Νέα Ζηλανδία (16/06, 04:00), μιλώντας τόσο για τον ρόλο της εθνικής ομάδας όσο και για την ατμόσφαιρα που επικρατεί στο Μουντιάλ 2026.

Ο αρχηγός της εθνικής Ιράν και επιθετικός του Ολυμπιακού τόνισε πως ο μοναδικός στόχος των διεθνών είναι να προσφέρουν χαρά σε όλους τους Ιρανούς, ανεξαρτήτως πεποιθήσεων και διαφορών. Ο έμπειρος φορ στάθηκε και στις δυσκολίες που συνόδευσαν τη φετινή διοργάνωση, κάνοντας λόγο για ένα διαφορετικό κλίμα σε σχέση με προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα.

Mehdi Taremi, when asked by BBC News what his message was to Iranians attending tomorrow’s match who do not want to cheer for the national team:



“We, the players of Iran’s national team, are here for all Iranians around the world. Differences and disagreements exist in every… pic.twitter.com/5hVTcq9JPI — Farhad 🇮🇷🇮🇷 (@Farhadgol60) June 15, 2026

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μεχντί Ταρέμι

«Εμείς, οι παίκτες της εθνικής ομάδας του Ιράν, είμαστε εδώ για όλους τους Ιρανούς σε όλο τον κόσμο. Διαφορές και διαφωνίες υπάρχουν σε κάθε χώρα. Αυτό είναι φυσιολογικό παντού.

Ως ποδοσφαιριστές, όμως, είμαστε εδώ για να ενώσουμε όλους. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε όλους τους Ιρανούς ευτυχισμένους, και αυτός είναι ο μοναδικός μας στόχος. Όλη η προσπάθειά μας επικεντρώνεται στο να φέρουμε ευτυχία σε όλο τον λαό του Ιράν.

Ο καθένας μπορεί να έχει τις δικές του πεποιθήσεις και απόψεις, αλλά εμείς είμαστε εδώ μόνο για την ευτυχία όλων των Ιρανών. Δεν συνδεόμαστε με καμία πολιτική ομάδα ή παράταξη.

Ο μοναδικός μας στόχος είναι να ενώσουμε τους ανθρώπους και να φέρουμε χαρά σε όλους τους Ιρανούς, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο.

Δεν έχει επηρεαστεί μόνο το Ιράν, αλλά και άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των διαιτητών. Ένιωσα τις εντάσεις αμέσως μόλις έφτασα. Φυσικά δεν βιώνω την ίδια υπέροχη εμπειρία (όπως στα προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα).

Μιλάμε για ειρήνη, χαρά, αλλά φυσικά δεν βιώνουμε την ίδια εμπειρία. Ξέρω ότι δεν ήμασταν μόνο εμείς, πολλές χώρες είχαν προβλήματα με τις βίζες και αλλαγές στα προπονητικά κέντρα.

Φυσικά, είχαμε προβλήματα, αλλά ακόμη και πριν φτάσουμε, η αίσθηση που είχαν οι άνθρωποι ότι ανυπομονούσαν για το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν ήταν η ίδια.

Αυτού του είδους η ένταση υπονομεύει αυτή τη χαρά και υπονομεύει το μήνυμα της FIFA και του λαού μας, ότι το ποδόσφαιρο φέρνει ειρήνη. Έτσι ένιωσα.

Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο θα μπορούσε να είχε προσφέρει καλύτερη ατμόσφαιρα από ό,τι έχει, αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον θα είναι καλύτερο για όλους τους οπαδούς στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όποιον και αν υποστηρίζουν