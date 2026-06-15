Όμορφη κίνηση: Οι Ιάπωνες φίλαθλοι καθάρισαν τις εξέδρες μετά το ματς με την Ολλανδία

Πρεμιέρα χωρίς νικητή στον 6ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ολλανδία και Ιαπωνία ολοκλήρωσαν στο 2-2 το παιχνίδι, με τους «οράνιε» να προηγούνται δις και τους Ασιάτες να έχουν απάντηση, ισοφαρίζοντας στο 89' με τον Καμάντα.

Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, μια ξεχωριστή κίνηση των φίλων της Ιαπωνίας που βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου στο Άρλινγκτον έκλεψε τις εντυπώσεις. Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα και καθώς οι οπαδοί της Ολλανδίας αποχώρησαν από το γήπεδο, οι φίλοι των «Σαμουράι» παρέμειναν στις εξέδρες.

Ο λόγος: για να μαζέψουν κάθε μπουκάλι, ποτήρι ή σκουπίδι το οποίο οι ίδιοι είχαν «πετάξει»κατά την διάρκεια του αγώνα, αφήνοντας τις κερκίδες του γηπέδου σε αψεγάδιαστη κατάσταση. Όπως εξήγησε μια οπαδός, είναι θέμα της κουλτούρας τους.

«Είναι η κουλτούρα μας. Είναι μια κίνηση σεβασμού για τα πάντα. Σεβασμός προς τους παίκτες, τους φιλάθλους και για το ίδιο το στάδιο και τους ανθρώπους που το συντηρούν. Είναι τιμή μας να βρισκόμαστε εδώ, οπότε δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν χαμό και μετά απλώς να τα παρατήσουμε όλα στο γήπεδο. Αυτός είναι ο λόγος που το κάνουμε».

The reason Japan fans clean the stadium after each game. Respect. 🤝🇯🇵 pic.twitter.com/o9qJUOLefY — FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο που δημοσίευσε στα social media η FIFA αποθέωνε τους Ιάπωνες. Μάλιστα, πολλοί ήταν αυτοί που εκμεταλλεύτηκαν αυτή την πρωτοβουλία για να αστειευτούν με τους εαυτούς τους, με έναν φίλο να σχολιάζει «αφήνουν το γήπεδο πιο καθαρό από ότι είναι το δωμάτιο μου», ενώ ένας άλλος φίλος εξήγησε πως οι άνθρωποι στην χώρα μαθαίνουν να ζουν με αυτές τις αρχές από το σχολείο.

Όπως εξήγησε, από νεαρή ηλικία τα παιδιά μαθαίνουν πως είναι υποχρέωση τους να διατηρούν καθαρούς τους χώρους που χρησιμοποιούν, κάτι που κάνουν και στο σχολείο, αναλαμβάνοντας από ένα τμήμα το οποίο πρέπει να καθαρίζουν, χτίζοντας από νεαρή ηλικία πειθαρχία και παιδεία.