Κατάρ - Ελβετία 1-1: Ο νόμος του ποδοσφαίρου μίλησε και το Κατάρ πήρε ιστορικό βαθμό

Το Κατάρ αντιμετώπισε την Ελβετία στο Levi's Stadium στην Σάντα Κλάρα, σε ένα ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, με τους ευρωπαίους να δέχονται την ψυχρολουσία στις καθυστερήσεις και να έρχονται ισόπαλοι με 1-1.

Οι Ελβετοί είχαν τις ευκαιρίες, προηγήθηκαν νωρίς με το πέναλτι του Εμπολό, όμως είδαν τον τερματοφύλακα των Καταριανών να απαντά σε κάθε ευκαιρία και να κρατάει την ομάδα του όρθια μέχρι τέλους. Στο 94' ο αμυντικός Κούχι με κεφαλιά έκανε το 1-1 και έδωσε τον βαθμό στην ομάδα του.

Η αναμέτρηση

Το Κατάρ ξεκίνησε πολύ δυνατά και πήγε να αιφνιδιάσει την Ελβετία με τον Εντμίλσον να βγαίνει σε τετ-α-τετ με τον Κόμπελ (3’) και να πλασάρει πάνω του. Στο 6’ οι Ελβετοί απάντησαν με δυνατό σουτ του Εντόι όμως απέκρουσε ο Αμπουνάντα. Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν συνέχισε να ψάχνει το γκολ, όμως όποια ευκαιρία δημιουργούσε σταματούσε στον τερματοφύλακα του Κατάρ, ο οποίος στο 15’ έκανε πέναλτι στον Φρόιλερ. Στην εκτέλεση πήγε ο Εμπολό ο οποίος σκόραρε και άνοιξε το σκορ για την χώρα του.

Οι Καταριανοί πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις, βρήκαν μια καλή ευκαιρία στο 40’ με τον Εντμίλσον Τζούνιορ που απέκρουσε ο Κόμπελ, ενώ οι τυπικά φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να βάλουν και άλλα γκολ πριν το ημίχρονο όμως ο Αμπουνάντα είπε όχι σε Εντόι και Βάργκας με δύσκολες επεμβάσεις.

Στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε η εικόνα των ομάδων και οι Ελβετοί συνέχισαν να σφυροκοπούν με στατικές φάσεις αλλά και με μακρινά σουτ την εστία του Κατάρ. Ένα δυνατό σουτ του Τζάκα στο 49' πέρασε λίγο πάνω από την εστία, ενώ οι τυπικά γηπεδούχοι έψαχναν αυτή την μια στιγμή για να ισοφαρίσουν.

Ο τερματοφύλακας του Κατάρ κράτησε σε πολλές φάσεις την ομάδα του στην διεκδίκηση του ματς, καθώς και στο 75' απέκρουσε εντυπωσιακά ένα σουτ του Βάργκας.

Στο 94ο λεπτό το Κατάρ τιμώρησε την Ελβετία των 25 τελικών, με τον αμυντικό Κούχι να παίρνει την κεφαλιά και να σκοράρει για την χώρα του, δίνοντας έναν ιστορικό βαθμό στην ομάδα του.

Αυτός ο βαθμός είναι ο πρώτος του Κατάρ σε τελική φάση Μουντιάλ, επομένως με την λήξη του ματς το πανηγύρισαν με την ψυχή τους.