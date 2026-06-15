Εργκίν Αταμάν: Κρίσιμες ώρες για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό AKTOR

Ο Παναθηναϊκός AKTOR γύρισε σελίδα μετά την ολοκλήρωση των τελικών της Stoiximan GBL και πλέον καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το πρώτο και πιο καθοριστικό ζήτημα αφορά το μέλλον του Εργκίν Αταμάν στον πάγκο της ομάδας. Ο Τούρκος τεχνικός είχε δηλώσει δημόσια τον περασμένο Ιανουάριο πως θα αποχωρήσει από τον σύλλογο αν δεν καταφέρει να κατακτήσει είτε τη EuroLeague είτε το πρωτάθλημα Ελλάδας.

Τελικά, οι «πράσινοι» δεν πέτυχαν κανέναν από τους δύο μεγάλους στόχους της σεζόν, με μοναδικό τίτλο το Κύπελλο Ελλάδας, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο τη συγκεκριμένη τοποθέτηση του έμπειρου προπονητή.

Παρόλα αυτά, οι εξελίξεις δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τη δική του στάση. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξει και η θέση της διοίκησης, με τη συνάντηση του Αταμάν με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να θεωρείται κομβική για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.

Στον Παναθηναϊκό επιθυμούν να ξεκαθαρίσει άμεσα το θέμα του προπονητή, ώστε να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις ο σχεδιασμός του ρόστερ και οι μεταγραφικές κινήσεις ενόψει της νέας σεζόν.

Οι επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες, με το μέλλον του Αταμάν στον «πράσινο» πάγκο να παραμένει ανοιχτό και τις οριστικές αποφάσεις να αναμένονται σύντομα.