Παναθηναϊκός AKTOR: «Υπογράφει ο Ομπράντοβιτς στα 3,5 εκατομμύρια τον χρόνο» σύμφωνα με τους Σέρβους
Σερβικό δημοσίευμα κάνει λόγο για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ομπράντοβιτς και αναφέρει τα δεσομένα του συμβολαίου.
Η υπόθεση Ομπράντοβιτς, όπως φαίνεται φτάνει στην τελική ευθεία με τον Σέρβο προπονητή να υπογράφει στο αγαπημένο του «τριφύλλι».
Συγκεκριμένα, δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Telesport» αναφέρει πως ο Σέρβος τεχνικός έχει δώσει τα χέρια με την πράσινη ΚΑΕ για τη μεγάλη του επιστροφή στην Αθήνα.
Μάλιστα, το ρεπορτάζ των Σέρβων αναφέρει και οικονομικά στοιχεία της συμφωνίας των δυο πλευρών, κάνοντας λόγο για τριετές συμβόλαιο, ήτοι μέχρι το 2029, με συνολικές απολαβές στα 10,5 εκατ. ευρώ για τον Ομπράντοβιτς, δηλαδή 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως.
Ο Σέρβος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα και το μόνο που μένει είναι οι τελικές ανακοινώσεις της συνεργασίας.