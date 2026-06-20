Παναθηναϊκός AKTOR: «Υπογράφει ο Ομπράντοβιτς στα 3,5 εκατομμύρια τον χρόνο» σύμφωνα με τους Σέρβους

Η υπόθεση Ομπράντοβιτς, όπως φαίνεται φτάνει στην τελική ευθεία με τον Σέρβο προπονητή να υπογράφει στο αγαπημένο του «τριφύλλι».

Συγκεκριμένα, δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Telesport» αναφέρει πως ο Σέρβος τεχνικός έχει δώσει τα χέρια με την πράσινη ΚΑΕ για τη μεγάλη του επιστροφή στην Αθήνα.

Μάλιστα, το ρεπορτάζ των Σέρβων αναφέρει και οικονομικά στοιχεία της συμφωνίας των δυο πλευρών, κάνοντας λόγο για τριετές συμβόλαιο, ήτοι μέχρι το 2029, με συνολικές απολαβές στα 10,5 εκατ. ευρώ για τον Ομπράντοβιτς, δηλαδή 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως.

🚨 BREAKING: IT’S DONE, ZELJKO OBRADOVIC IS RETURNING TO PANATHINAIKOS! 🔥



According to our exclusive sources, the legendary head coach HAS SIGNED a THREE-YEAR deal worth €10.5 million with the club where he previously achieved tremendous success! 🍀



More details soon 👀🔜 pic.twitter.com/VUp5G3XmWb — TeleSport.rs (@TelesportRS) June 20, 2026

Ο Σέρβος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα και το μόνο που μένει είναι οι τελικές ανακοινώσεις της συνεργασίας.