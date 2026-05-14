Ξέσπασε ο Ντομενέκ κατά του Netflix για το σκάνδαλο της Γαλλίας το 2010

Επίθεση κατά του Netflix εξαπέλυσε ο Ρεϊμόν Ντομενέκ, με αφορμή το νέο ντοκιμαντέρ που αφορά το διαβόητο σκάνδαλο της εθνικής Γαλλίας στο Μουντιάλ του 2010 στη Νότια Αφρική.

Το περιβόητο περιστατικό του Κνισνά αποτελεί μέχρι και σήμερα μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία του γαλλικού ποδοσφαίρου. Η κρίση ξέσπασε όταν η «L'Équipe» αποκάλυψε την έντονη φραστική επίθεση του Νικολά Ανελκά προς τον τότε ομοσπονδιακό τεχνικό στα αποδυτήρια της ομάδας.

Η απόφαση για τον αποκλεισμό του Ανελκά προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Στις 20 Ιουνίου 2010 οι διεθνείς της Γαλλίας προχώρησαν σε μία πρωτοφανή ανταρσία, αρνούμενοι να προπονηθούν και κλεισμένοι μέσα στο πούλμαν της ομάδας, σε εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Η Γαλλία αποκλείστηκε πρόωρα από τη φάση των ομίλων, ενώ το σκάνδαλο είχε ως συνέπεια βαριές τιμωρίες για παίκτες όπως οι Πατρίς Εβρά και Φρανκ Ριμπερί, αλλά και την αποχώρηση του προέδρου της ομοσπονδίας. Ο Ντομενέκ, μέσα από εκτενή δημόσια τοποθέτησή του, κατηγόρησε το Netflix και τους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ πως παρουσίασαν μία «μονόπλευρη και παραποιημένη» εκδοχή της ιστορίας.

Ο πρώην προπονητής των «τρικολόρ» υποστήριξε πως είχε συμφωνηθεί να παρουσιαστούν όλες οι πλευρές ισορροπημένα, ωστόσο, όπως αναφέρει, το τελικό αποτέλεσμα μετατράπηκε σε «βίαιο κατηγορητήριο» εις βάρος του.

«Είναι παραβίαση της ψυχής μου»

Παράλληλα, τόνισε πως προσωπικές του σημειώσεις και εξομολογήσεις χρησιμοποιήθηκαν χωρίς σεβασμό και εκτός πλαισίου, αφήνοντας αιχμές για σκοπιμότητα εντυπωσιασμού και τηλεθέασης. «Νιώθω προδομένος. Είναι σαν παραβίαση της ψυχής μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως οι δημιουργοί προτίμησαν «το σκάνδαλο και την ανεντιμότητα αντί για την έρευνα και την αυστηρότητα».

Ο Γάλλος τεχνικός ξεκαθάρισε επίσης πως δεν εγκρίνει το τελικό αποτέλεσμα του ντοκιμαντέρ, σημειώνοντας ότι παρουσιάζει μια εικόνα που ούτε αντικατοπτρίζει τα λεγόμενά του ούτε την προσωπικότητά του.

Κλείνοντας, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της παραγωγής, χαρακτηρίζοντας το ντοκιμαντέρ «χυδαίο» και «ανήθικο», ενώ τόνισε πως «δεν τιμά ούτε το ποδόσφαιρο ούτε τη δημοσιογραφία».