Λεβαδειακός - ΟΦΗ 3-2: Με ανατροπή στο φινάλε κρατήθηκε στην 5η θέση

Ο Λεβαδειακός πήρε μια μεγάλη νίκη με ανατροπή απέναντι στον ΟΦΗ στην αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική των play off των θέσεων 5-8 της Superleague. Μπορεί να μην υπάρχει πλέον το κίνητρο του ευρωπαϊκού εισιτηρίου, αλλά αποτελεί μια νίκη γοήτρου στον αγώνα για τον άτυπο τίτλο του «best of the rest».

Το ματς:

Οι κυπελλούχοι Ελλάδος στο πρώτο ημίχρονο είχαν τον πλήρη έλεγχο του αγώνα φτάνοντας εύκολα στην αντίπαλη περιοχή και κλείνοντας αποτελεσματικά τους χώρους για τον Λεβαδειακό. Ξεκίνησαν τον αγώνα δυνατά με διπλή ευκαιρία στο 9ο λεπτό με σουτ των Σενγκέλια και Αθανασίου.

Τελικά, κατάφεραν να προηγηθούν ένα λεπτό αργότερα με πλασέ του Ανδρούτσου έξω από την περιοχή που πήγε δοκάρι και μέσα. Οι Κρητικοί διπλασίασαν τα τέρματά τους με κεφαλιά του Σαλσέδο μετά από εκτέλεση κόρνερ στο 37΄. Στα τελευταία δευτερόλεπτα ο ΟΦΗ έμεινε με 10 παίκτες καθώς ο Καραχάλιος είδε απευθείας κόκκινη μετά από σκληρό μαρκάρισμα στον Βήχο.

Ο Λεβαδειακός μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο εκμεταλλευόμενος το αριθμητικό του πλεονέκτημα. Στο 54΄ βρήκε δίχτυα με τον Όζμπολτ σε φάση που ακυρώθηκε όμως από το VAR. Η ασφυκτική πίεση της ομάδας της Λιβαδειάς απέδωσε καρπούς όταν στο 90ό

λεπτό κέρδισαν πέναλτι που καταλόγισε ο διαιτητής αφού συμβουλεύτηκε το instant replay. Παρότι ο Χριστογεώργος απέκρουσε την εκτέλεση του Οζέγκοβιτς, ο Σέρβος επιθετικός πήρε το «ριμπάουντ» και σκόραρε για το 1-2 στο 90+2'.

Μόλις δύο λεπτά αργότερα ο Νίκας με σουτ εκτός περιοχής ισοφάρισε σε 2-2. Τη μεγάλη ανατροπή ολοκλήρωσε ο Πεντρόσο με γκολ στο 90+10' και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας (Μανθάτης 76'), Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Τσοκάι (Οζέγκοβιτς 65'), Συμελίδης (Πεντρόσο 46'), Όζμπολτ (Νίκας 76'), Μπάλτσι, Παλάσιος, Βέρμπιτς (Γκούμας 83')

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Αθανασίου, Σενγκέλια, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Πούγγουρας (Λαμπρόπουλος 91'), Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης (Νέιρα 98'), Νους (Κανελλόπουλος 68'), Σαλσέδο (Ισεκά 46')

Η βαθμολογία:

5. Λεβαδειακός 31

6. Άρης 28

7. ΟΦΗ 20

8. Βόλος ΝΠΣ 17



Η 6η αγωνιστική:



Κυριακή 17/05