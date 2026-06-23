Διπλός σεισμός, 3 και 3,6 Ρίχτερ, μέσα σε τρία λεπτά στο Προκόπι Ευβοίας

Δύο σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν μέσα σε τρία λεπτά λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή του Προκοπίου Ευβοίας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η πρώτη δόνηση είχε μέγεθος 3 Ρίχτερ και σημειώθηκε με επίκεντρο περίπου 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου, ενώ το εστιακό της βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.

Μετά από μόλις τρία λεπτά, ακολούθησε δεύτερος, ισχυρότερος σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ. Το επίκεντρό του εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα δυτικά του Προκοπίου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν επίσης στα 5 χιλιόμετρα.