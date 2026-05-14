Super League: Οι διαιτητές της τελευταίας αγωνιστικής των playoffs

Η ΕΠΟ έκανε γνωστούς τους ορισμούς των διαιτητών για την κρίσιμη τελευταία αγωνιστική των playoffs, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League.

Ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο ορίστηκε στο ματς της Φιλαδέλφειας ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό, ενώ ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικασεϊσβίλι θα διευθύνει στη Λεωφόρο την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, το οποίο θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Κολόμπο στις 13/4/25 είχε διαιτητεύσει ξανά σε παιχνίδι Ολυμπιακός - ΑΕΚ, στο Φάληρο, με τους Πειραιώτες να επικρατούν 1-0 στα playoffs.

Αναλυτικά οι ορισμοί

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Διαιτητής: Αντρέα Κολόμπο

Βοηθοί: Τζιοβάνι Μπατσίνι, Μάρκο Τσέκον

4ος: Βασίλης Φωτιάς

VAR: Τζιανλούκα Ορελιάνο

AVAR: Στέφανο Ντελ Τζιοβάνε