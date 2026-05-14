Super League: Οι διαιτητές της τελευταίας αγωνιστικής των playoffs

Χωρίς elite διαιτητές η τελευταία αγωνιστική των plaoffs του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Ιταλός ρέφερι, Κολόμπο/ EUROKINISSI
Η ΕΠΟ έκανε γνωστούς τους ορισμούς των διαιτητών για την κρίσιμη τελευταία αγωνιστική των playoffs, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League.

Ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο ορίστηκε στο ματς της Φιλαδέλφειας ανάμεσα σε  ΑΕΚ και Ολυμπιακό, ενώ ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικασεϊσβίλι θα διευθύνει στη Λεωφόρο την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, το οποίο θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Κολόμπο στις 13/4/25 είχε διαιτητεύσει ξανά σε παιχνίδι Ολυμπιακός - ΑΕΚ, στο Φάληρο, με τους Πειραιώτες να επικρατούν 1-0 στα playoffs.

Αναλυτικά οι ορισμοί

ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Διαιτητής: Αντρέα Κολόμπο
Βοηθοί: Τζιοβάνι Μπατσίνι, Μάρκο Τσέκον
4ος: Βασίλης Φωτιάς
VAR: Τζιανλούκα Ορελιάνο
AVAR: Στέφανο Ντελ Τζιοβάνε

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι
Βοηθοί: Ντάβιτ Ακβλεντιάνι, Ντάβιτ Γκαμπισόνια
4ος: Αναστάσιος Παπαπέτρου
VAR: Αλέκο Απτσιαούρι
AVAR: Μπακούρ Νίνουα

