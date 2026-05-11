Super League 1: Που θα καταλήξουν στα προκριματικά ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός αν κατακτήσουν τη 2η θέση

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός μετά την ισοπαλία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης, έβγαλαν πρωταθλήτρια την ΑΕΚ και μείνανε μόνοι τους να «παλέψουν» για τη 2η θέση. Όμως όπως φαίνεται αλλού θα καταλήξει όποιος τη κατακτήσει.

Όλα τα σενάρια κρίνονται από την Άστον Βίλα. Αν οι Άγγλοι καταφέρουν να κατακτήσουν το Europa League και τερματίσουν 4οι στη Premier League, θα δημιουργήσουν ένα μπάχαλο στα προκριματικά του Champions League.

Συγκεκριμένα, η καλύτερη ομάδα αυτών (Σπόρτινγκ ή Μπενφίκα) θα προκριθεί απευθείας από τον 3ο προκριματικό στη League Phase και έτσι τη θέση της θα πάρουν οι δύο κορυφαίες του 2ου. Με τα τώρα δεδομένα, την καλύτερη συγκομιδή έχει η Μπόντο Γκλιμτ και μετά η Φενέρμπαχτσε.

🇹🇷 Fenerbahçe now projected to move from 🔵 UCL Q2 to Q3...



...IF 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa win UEL and finish Top 4!



🇬🇷 Olympiacos could take that spot from Fenerbahçe if they manage to finish 2nd in 🇬🇷 league. pic.twitter.com/KZ2MnHxcEc — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 11, 2026

Η διαδρομή του ΠΑΟΚ

Αν εξελιχθούν έτσι τα πράγματα και η ομάδα της Θεσσαλονίκης τερματίσει δεύτερη θα μεταφερθεί στον 2ο προκριματικό γύρο. Αυτό θα γίνει γιατί ο «δικέφαλος του Βορρά», έχει λιγότερη συγκομιδή από τις ομάδες που προαναφέρθηκαν.

Η διαδρομή του Ολυμπιακού

Αντίθετα για τους Πειραιώτες τα νέα θα είναι καλύτερα αν τερματίσουν δεύτεροι γιατί έτσι θα μεταφερθούν στον 3ο προκριματικό γύρο. Αυτό θα συμβεί γιατί αντιθέτως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μεγαλύτερη συγκομιδή από Φενέρ και Μπόντο. Δηλαδή, θα βρεθούν ένα βήμα πιο κοντά στη League Phase του Champions League και επομένως σε περίπτωση αποκλεισμού, απευθείας στη League Phase του Europa.

Όλα αυτά βέβαια δε θα έχουν σημασία αν οι «Villans» χάσουν στον τελικό από τη Φράιμπουργκ ή δεν μπουν στη τετράδα της Premier League.