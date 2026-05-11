Σπορ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Ντάνιελ Ποντένσε Τραυματισμός Super League 1 Ποδόσφαιρο

Ολυμπιακός: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφριά διάσειση ο Ποντένσε - Αμφίβολος για Παναθηναϊκό

Ο Πορτογάλος εξτρέμ του Ολυμπιακού συγκρούστηκε με τον συμπαίκτη του Μπρούνο και στην συνέχεια οδηγήθηκε στο νοσοκομείο.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, μετά από σύγκρουση που είχε με τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι.

Ο Πορτογάλος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 31ο λεπτό και κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια αφού ένιωθε ζαλάδες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, εκεί που διαπιστώθηκε ότι έχει διάσειση και πιθανότατα να χάσει το ντέρμπι «αιωνίων» για την αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League (13/5, 19:00).

