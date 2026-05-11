ΠΑΟΚ: Συνεχίζει το αήττητο σερί κόντρα στον Ολυμπιακό και καταγράφει ιστορικό ρεκόρ

Ο ΠΑΟΚ απέσπασε σημαντική ισοπαλία (1-1) απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League και παράλληλα πέτυχε ένα ιστορικό επίτευγμα απέναντι στους «ερυθρόλευκους».

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έφυγε από το Φάληρο με το 1-1, διατηρώντας το αήττητο απέναντι στον Ολυμπιακό για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι μέσα στη φετινή σεζόν. Πρόκειται για κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων από το 1959, όταν και καθιερώθηκε η Α’ Εθνική.

Οι φετινές επιδόσεις του ΠΑΟΚ

Ο φετινός απολογισμός του ΠΑΟΚ απέναντι στους Πειραιώτες είναι εντυπωσιακός. Οι Θεσσαλονικείς πανηγύρισαν δύο νίκες στην Τούμπα με 2-1 και 3-1, αμφότερες με ανατροπή σκορ, ενώ επικράτησαν και με 2-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για το Κύπελλο. Παράλληλα, απέσπασαν δύο ισοπαλίες στο Φάληρο, με 0-0 και 1-1.

Πέρα όμως από το ιστορικό στοιχείο, η ισοπαλία έχει και τεράστια βαθμολογική σημασία. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν πλέον στους 62 βαθμούς, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των playoffs, με τη μάχη για τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για τα προκριματικά του UEFA Champions League να παραμένει απολύτως ανοιχτή.

Ο ΠΑΟΚ δείχνει φέτος ότι έχει βρει τον τρόπο να διαχειρίζεται τα παιχνίδια απέναντι στον Ολυμπιακό, παρουσιάζοντας αγωνιστική πειθαρχία, αποτελεσματικότητα και μεγάλη ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία των αγώνων. Από την άλλη πλευρά, οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν να δυσκολεύονται απέναντι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, σε μία σεζόν όπου η μεταξύ τους ισορροπία έχει διαφοροποιηθεί αισθητά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Πλέον, απομένουν δύο αγωνιστικές για την ολοκλήρωση των playoffs και η μάχη για τη δεύτερη θέση αναμένεται να κορυφωθεί. Κάθε βαθμός έχει καθοριστική σημασία για την ευρωπαϊκή συνέχεια των δύο συλλόγων.

Τα πέντε αήττητα σερί ματς του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό