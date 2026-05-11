Super Cup: Τα δεδομένα για τον αγώνα μεταξύ της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ και του Κυπελλούχου... ΟΦΗ

Η ΑΕΚ μετά από τρία χρόνια είναι ξανά πρωταθλήτρια Ελλάδος και πλέον μετράει 14 κατακτήσεις. Έτσι, η ομάδα του Νίκολιτς έκλεισε θέση στον τελικό του Super Cup, εκεί που θα αντιμετωπίσει τον Κυπελλούχο, ΟΦΗ.

Ο συγκεκριμένος θεσμός επέστρεψε στο καλεντάρι της ΕΠΟ και όπως όλα δείχνουν θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διαγωνισμού των τηλεοπτικών διακαιωμάτων της διοργάνωσης για τα επόμενα τρία χρόνια. Άγνωστο παραμένει επίσης το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον τελικό.

Το τελευταίο Super Cup

Ο Ολυμπιακός ως νταμπλούχος αντιμετώπισε στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 3 Ιανουαρίου, τον φιναλίστ ΟΦΗ, τον οποίο και κέρδισε (3-0). Η αναμέτρηση αυτή είχε ως εναλλακτική ημερομηνία τον Αύγουστο, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

Τα φετινά δεδομένα

Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί στα PlayOffs του Champions League μεταξύ 18-19 και 25-26 Αυγούστου, όπως και ο Όμιλος στην αντίστοιχη φάση του Europa League στις 20 και 27 του ίδιου μήνα. Άρα, το Super Cup μοιάζει το πιο πιθανό να ξανά γίνει στις αρχές του 2027.

Η «Ένωση» έχει κατακτήσει δύο φορές το Super Cup, την αγωνιστική περίοδο 1988-89 και τη σεζόν 1995-96.