Απίστευτος Οντουμπάτζο: Κατέκτησε πρωτάθλημα με ΑΕΚ και Ομόνοια... την ίδια σεζόν

Ο Μόουζες Οντουμπάτζο τον Ιανουάριο αποχώρησε από την ΑΕΚ και αγωνίστηκε στην Κύπρο για λογαριασμό της Ομόνοιας.

Δυο ομάδες, δυο πρωταθλήματα

Ο Άγγλος δεξιός μπακ με συνολικά 12 συμμετοχές και 705 αγωνιστικά λεπτά κατάφερε να κατακτήσει δυο πρωταθλήματα. Το ένα με την κυπριακή ομάδα, στην οποία κατέγραψε επτά εμφανίσεις και το δεύτερο με την ΑΕΚ, η οποία έχει κλειδώσει τον τίτλο, δυο αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Ο 32χρονος έχει καταγράψει δυο συμμετοχές με την «Ένωση» στη φετινή Stoiximan Super League, οπότε θα λάβει κανονικά το μετάλλιό του.