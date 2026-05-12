Αστέρας ΑΚΤΟΡ- Πανσερραϊκός 1-0: Έσπασαν το «μπλόκο» οι Αρκάδες και ξέφυγαν στη βαθμολογία

Σε ένα παιχνίδι που η ένταση και ο ρυθμός ήταν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα μέχρι ένα σημείο, ο Αστέρας ΑΚΤΟΡ με το γκολ του Μακέντα(59΄) εκμεταλλεύτηκε την κόκκινη του Πανσερραϊκού και πήρε τη νίκη με 1-0. Μεγάλη ένταση στο φινάλε και δημιουργήθηκε σύρραξη με τον Μουνιόθ και Κάλινιθ να αντικρίζουν κόκκινη κάρτα

Ενώ το παιχνίδι βρισκόταν σε απόλυτη ισσοροπία, η ομάδα των Σερρών έμεινε με δέκα παίκτες με τον Ομεόνγκα να φεύγει για τα αποδυτήρια στο 18o λεπτό. Μετά από αυτή την εξέλιξη και παίζοντας εκτός έδρας ο Πανσερραϊκός έμεινε λίγο πιο πίσω στο γήπεδο θέλοντας να δυσκολέψει τους Αρκάδες. Με ένα κόρνερ όμως ο Μακέντα κέρδισε τις μονομαχίες και με ωραία κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Από εκείνο το σημείο και μετά το παιχνίδι πήρε «άγρια ομορφιά» με σκληρές μονομαχίες. Συγκεκριμένα ο Αστέρας ζητάει κόκκινη στον Τιναλίνη, καθώς ο τερματοφύλακας έκανε έξοδο εκτός περιοχής και «γκρέμισε» τον Μπαρτόλο, με τον διαιτητή Παπαπέτρου να κρίνει ότι είναι κίτρινη κάρτα. Επίσης, ζήτησαν πέναλτι(90+5) σε ένα τράβηγμα πάνω στον σκόρερ του παιχνιδιού που έχασε μεγάλη ευκαιρία με κενή εστία στην ίδια φάση.

Η ομάδα της Τρίπολης προσπάθησε να βρει δεύτερο γκολ για να καθαρίσει το παιχνίδι, χωρίς επιτυχία αλλά και πάλι πήρε τους «πολύτιμους» 3 βαθμούς. Να σημειωθεί ό,τι ο Αστέρας είχε να κερδίσει 9 παιχνίδια τα «Λιοντάρια», ανεξαρτήτως έδρας.

Πλέον η ομάδα της Τρίπολης έφτασε τους 32 βαθμούς και σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα της ΑΕΛ Novibet, βγήκαν από τη «ζώνη» του υποβιβασμού.

Επόμενη αποστολή για τον Αστέρα ξανά στην Τρίπολη απέναντι στη Κηφισιά στις 19/5 και ώρα 19:00

Αναλυτικά η βαθμολογία των Play-out