Λιονέλ Μέσι: Μια ασυνήθιστη επένδυση ύψους... 11,5 εκατομμυρίων ευρώ

Ο Λιονέλ Μέσι έκανε ακόμα μια επένδυση αγοράζοντς την πρώην εμπορική στοά «Via Wagner», η οποία βρίσκεται στην περιοχή Turó Park της Βαρκελώνης.

Ο Αργεντινός σταρ απέκτησε το εμπορικό μέρος έναντι 11,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έμεινε κλειστό από το 1993 μέχρι και σήμερα καθώς υπήρχαν 87 διαφορετικοί ιδιοκτήτες καταστημάτων με διαφορετικά συμφέροντα.

Messi compra el edificio Via Wagner de Barcelona por 11,5 millones de euros https://t.co/6NleQi0JLZ — demócrata (@democrata_info) May 12, 2026

Η αξιοποίησή του

Ο «Πούλγκα» θέλει μέσω της εταιρείας ακινήτων «Edificio Rostower» να κάνει πλήρη ανακαίνηση σε μια έκτασει που αγγίζει τα 4.000 τετραγωνικά, ώστε να δημιουργηθούν σύγχρονα γραφεία για ενοικίαση. Μάλιστα, μεγάλες εταιρείες ήδη έχουν δείξει ενδιαφέρον και εξετάζουν το ενδεχόμενο να μεταφερθούν εκεί.

Ο Μέσι φαίνεται ότι έχει ένα μεγάλο επενδυτικό πλάνο στη Βαρκελώνη, αφού πριν από λίγο καιρό αγόρασε την ισπανική ποδοσφαιρική ομάδα, Κορνέγια.