Δεν ήταν λάθος, ήταν εντολή: Ο λόγος που ο Σαφόνοφ σημάδευε την εξέδρα στα ελεύθερα

Η Παρί Σεν Ζερμέν απέδειξε ξανά γιατί θεωρείται μία από τις πιο ολοκληρωμένες ομάδες της Ευρώπης, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στον τελικό του UEFA Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μετά το εντυπωσιακό 5-4 του πρώτου αγώνα απέναντι στην Μπάγιερν Μονάχου, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε πήρε ισοπαλία 1-1 στη ρεβάνς στο Μόναχο και προκρίθηκε με συνολικό σκορ 6-5.

Αν το πρώτο παιχνίδι ήταν γεμάτο ένταση και γκολ, η δεύτερη αναμέτρηση εξελίχθηκε σε μια καθαρά τακτική μάχη. Ο Λουίς Ενρίκε προσέγγισε το ματς με στρατηγική πειθαρχία, περιορίζοντας σημαντικά τα δυνατά σημεία της Μπάγερν.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα στοιχεία του αγώνα ήταν οι επαναφορές του Σαφόνοφ. Ο Ρώσος τερματοφύλακας έστελνε συχνά την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου από τα ελεύθερα, όμως αυτό αποτελούσε ξεκάθαρη τακτική οδηγία. Οι μπάλες κατευθύνονταν συστηματικά προς την πλευρά του Ολίσε, αναγκάζοντας τους Γερμανούς να ξεκινούν επιθέσεις από περιορισμένο χώρο.

Με αυτόν τον τρόπο, η Παρί κατάφερνε να «παγιδεύει» τον Ολίσε κοντά στη γραμμή, όπου δεχόταν πίεση από πολλούς αντιπάλους και δεν μπορούσε να αξιοποιήσει την ταχύτητα και την τεχνική του. Ουσιαστικά, ο Ενρίκε επέτρεπε στη Μπάγερν να έχει την κατοχή σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά της αφαιρούσε χώρους και επιλογές στην ανάπτυξη.

Η ομάδα του Βίνσεντ Κομπανί βασίζεται στις συνεχείς κινήσεις, στις εναλλαγές θέσεων και στο έντονο πρέσινγκ. Ωστόσο, η Παρί απάντησε με αυστηρό μαρκάρισμα και οργανωμένη αμυντική λειτουργία σε όλο το γήπεδο, περιορίζοντας τα αριθμητικά πλεονεκτήματα που συνήθως δημιουργεί η Μπάγερν μέσω των εναλλαγών.

Παρότι οι Γερμανοί κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Κέιν, δυσκολεύτηκαν έντονα να δημιουργήσουν καθαρές ευκαιρίες στη συνέχεια. Η συνεχής κυκλοφορία της μπάλας δεν συνοδευόταν από ουσιαστική πρόοδο, καθώς η Παρί είχε κλείσει αποτελεσματικά τους διαθέσιμους χώρους και απειλούσε με συνεχείς γρήγορες αντεπιθέσεις.

Παράλληλα, η ψηλή αμυντική γραμμή της Μπάγερν αποτέλεσε στόχο της γαλλικής ομάδας. Ο Ισπανός τεχνικός αξιοποίησε παίκτες που κινούνταν δυναμικά στον κενό χώρο τη στιγμή που η άμυνα ήταν συγκεντρωμένη στην μπάλα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο Κβαρατσκέλια, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, εκμεταλλευόμενος τα κενά που δημιουργούνταν πίσω από την άμυνα της Μπάγερν.