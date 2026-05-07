Ασυνήθιστο περιστατικό για την VAR του ΑΕΚ - Παναθηναϊκός - Το sabotage οπαδών σε αγώνα Β' Γερμανίας

Η Γερμανίδα διαιτητής Κατρίν Ραφάλσκι που ορίστηκε VAR, στο πλευρό του διαιτητή Χαρμ Όσμερς που θα διαιτητεύσει στη Φιλαδέλφεια το Σάββατο, προέρχεται από ένα ασυνήθιστο συμβάν που έλαβε χώρα στη δεύτερη κατηγορία της πατρίδας της.



Η Ραφάλσκι είχε οριστεί VAR πριν λίγες εβδομάδες, στον αγώνα δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας μεταξύ Πρόισεν Μίνστερ και Χέρτα Βερολίνου. Όταν ο διαιτητής κλήθηκε να συμβουλευτεί την οθόνη του VAR για να αποφασίσει αν θα δώσει πέναλτι υπέρ της Χέρτα, δύο μασκοφορεμένοι οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας κατέβηκαν αστραπιαία από την κερκίδα και αποσύνδεσαν το μόνιτορ του VAR.

Το αποτέλεσμα ήταν ο διαιτητής να μην μπορεί να εξετάσει την επίμαχη φάση. Με τον διαιτητή Φέλιξ Μπίκελ ανήμπορο να ολοκληρώσει το on field review, η ευθύνη της απόφασης έπεσε στους ώμους της Ραφάλσκι. Εκείνη συμβούλευσε τον Μπίκελ να δώσει εν τέλει το πέναλτι, αφού πρώτα του εξήγησε το σκεπτικό της.



Cet après-midi, lors de la victoire du Hertha Berlin à Preußen Münster (2eme division allemande), deux individus masqués sont descendus de la tribune et ont debranché des câbles, empêchant l'arbitre de voir les images à l'écran.

Η γηπεδούχος ομάδα, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, εξέδωσε την εξής ανακοίνωση για το περιστατικό: «Η Πρόισεν Μίνστερ λυπάται για το περιστατικό και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εντοπίσει και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τον/τους δράστη/ες. Έχουν επίσης ληφθεί άμεσα μέτρα για την αποτροπή επανάληψης τέτοιων περιστατικών. Τα αρχικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι επρόκειτο για προμελετημένη ενέργεια: ένα πανό με αυτό το περιεχόμενο αναρτήθηκε στις κερκίδες λίγο μετά την τεχνική δυσλειτουργία»



Η Ραφάλσκι λοιπόν καλείται μετά από αυτό το συμβάν να παρέχει και πάλι τις υπηρεσίες της ως VAR, αυτή τη φορά στη χώρα μας για το αθηναϊκό ντέρμπι. Η εμπειρία της είναι αδιαμφισβήτητη καθώς έχει αγωνιστεί και η ίδια παλιότερα τόσο ως αριστερή εξτρέμ όσο και ως τερματοφύλακας αλλά εξαιτίας ενός τραυματισμού διέκοψε την καριέρα της και βρήκε διέξοδο στη διαιτησία.

Για την αλλαγή στην καριέρα της έχει δηλώσει: «Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο περισσότερο το απολάμβανα. Τότε βρήκα το νέο μου κάλεσμα». Ενώ ο αποφασιστικός χαρακτήρας της φανερώνεται επίσης από παλιότερή της δήλωση: «Είμαι εξαιρετικά φιλόδοξη και έχω μεγάλη αδυναμία στους αριθμούς. Αν τρέξω έναν ημιμαραθώνιο, θέλω την επόμενη φορά να είμαι τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο πιο γρήγορη. Έχω πολύ υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό μου».