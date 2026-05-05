Super League: Πως κρίνεται ο τίτλος στο σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας στην κορυφή

Η ΑΕΚ τρεις στροφές πριν το τέλος των playoff της Super League προπορεύεται με 67 βαθμούς έναντι των 61 του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού που ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση. Παρά το προβάδισμα της Ένωσης, παραμένει υπαρκτό το σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας στην κορυφή στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου.



Αναλυτικά τι χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί το «τρελό» σενάριο:

4η αγωνιστική

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός: Νίκη Παναθηναϊκού

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Νίκη Ολυμπιακού

Η βαθμολογία θα διαμορφωθεί ως εξής: ΑΕΚ 67, Ολυμπιακός 64, ΠΑΟΚ 61

5η αγωνιστική

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: Νίκη ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Νίκη Παναθηναϊκού

Η βαθμολογία θα διαμορφωθεί ως εξής: ΑΕΚ 67, ΠΑΟΚ 64, Ολυμπιακός 64.

6η αγωνιστική

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Νίκη ΠΑΟΚ

ΑΕΚ-Ολυμπιακός: Νίκη Ολυμπιακού

Η τελική βαθμολογία θα είναι: ΠΑΟΚ 67, Ολυμπιακός 67, ΑΕΚ 67.



Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη Super League, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:



1. Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

2. Τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

3. Τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

4. Την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

5. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

6. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

7. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Πρωταθλητής λοιπόν σε αυτό το σενάριο θα στεφθεί ο ΠΑΟΚ, καθώς σύμφωνα με το πρώτο κριτήριο θα έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή στους μεταξύ τους αγώνες με 14 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός θα τερματίσει δεύτερος με 11 βαθμούς και τρίτη η ΑΕΚ με 8.