ΠΑΟΚ: Δεν προλαβαίνει Ολυμπιακό ο Γιακουμάκης - Πιθανότητες να παίξει κόντρα στην ΑΕΚ

Η επιστροφή του Γιώργου Γιακουμάκη στην αγωνιστική δράση παίρνει νέα παράταση, με τον διεθνή επιθετικό να συνεχίζει τη μάχη για να προλάβει τα τελευταία κρίσιμα παιχνίδια του ΠΑΟΚ στα playoffs της Stoiximan Super League.

Ο έμπειρος φορ δεν συμμετείχε ούτε στην προπόνηση της Παρασκευής (8/5) στη Νέα Μεσημβρία, ακολουθώντας ξανά ατομικό πρόγραμμα, γεγονός που σημαίνει πως δεν υπολογίζεται για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική των playoffs.

Πλέον, ο στόχος του Γιακουμάκη είναι να προλάβει την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, με τον ίδιο και το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ να κάνουν αγώνα δρόμου ώστε να τεθεί στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα των «ασπρόμαυρων» περιλάμβανε δουλειά στην επιθετική τακτική και ασκήσεις πάνω στα τελειώματα των φάσεων, με το τεχνικό επιτελείο να ρίχνει το βάρος στην αποτελεσματικότητα ενόψει της συνέχειας. Εκτός κανονικού προγράμματος παρέμειναν και οι Λόβρεν και Καμαρά, οι οποίοι συνέχισαν θεραπεία.