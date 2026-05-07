Παναθηναϊκός: Βαριά «καμπάνα» για το «τριφύλλι» - Χωρίς κόσμο με τον ΠΑΟΚ

Στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ φαίνεται πως έγιναν σοβαρά επεισόδια στην κερκίδα και η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ) ανακοίνωσε μια βαριά τιμωρία για τους «πράσινους».

Όπως αναφέρει η επιτροπή, οπαδοί του τριφυλλιού έριξαν κροτίδες στην θύρα 13, ενώ χρησιμοποιήθηκαν συνολικά πέντε πυροτεχνήματα (στρόμπο τύπου Ρ1) στην θύρα 7 αλλά και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να επιβληθεί στον Παναθηναϊκό μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών. Επομένως το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (17/5 19:30) θα πραγματοποιηθεί σε άδεια Λεωφόρο, ενώ αν τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν, το παιχνίδι με την ΑΕΚ θα είναι το τελευταίο που θα έχει παίξει το τριφύλλι στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

«Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

γ) τις Εκθέσεις των Παρατηρητών της ΔΕΑΒ,

από τις οποίες προκύπτει ότι, πριν και κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΕ ΑΕΚ, στις 03/05/2026, στο γήπεδο «ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ», για την 3η αγωνιστική των playoffs του Πρωταθλήματος της Super League, περιόδου 2025/2026, φίλαθλοι της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ έρριψαν δύο (2) κροτίδες στην κερκίδα της θύρας 13, καθώς και

συνολικά πέντε (5) πυροτεχνήματα (στρόμπο, τύπου Ρ1), τόσο εντός της κερκίδας της θύρας 7, όσο και εντός του αγωνιστικού χώρου, επέβαλε, με την υπ' αριθμό 16/2026 Πράξη της, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη Εθνική διοργάνωση ποδοσφαίρου αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025».