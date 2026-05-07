Συνάντηση Καραλή - Τεττέη με χαμόγελα και φαγητό

Φωτογραφία από έξοδό τους για φαγητό μοιράστηκαν στα social media ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Ανδρέας Τεττέη. Στο χαλαρό στιγμιότυπο οι δυο τους ποζάρουν για selfie σε τραπέζι που βρέθηκαν για να γευματίσουν, λίγες μέρες μετά τη φωτογραφία του Καραλή από δείπνο με τα αδέρφια Αντετοκούνμπο και τον Κάιλ Κούζμα.



Οι δύο σπουδαίοι αθλητές έχουν πολλά κοινά, καθώς έχουν μεγαλώσει και οι δύο στην Ελλάδα με καταγωγή από την Αφρική, ενώ και οι δύο αγωνίζονται με το εθνόσημο της χώρας μας. Ο Καραλής αγωνιζόμενος στο άλμα επί κοντώ έχει φέρει αμέτρητες διακρίσεις στη χώρα μας, με μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα στίβου, με αποκορύφωμα το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε στους Ολυμπιακούς του Παρισιού το 2024. Από την πλευρά του ο Τεττέη εδώ και μήνες αγωνίζεται στην Εθνική μας ομάδα μετά την πρώτη κλήση του από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να γίνεται για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον περασμένο Νοέμβριο.



Το μόνο που «χωρίζει» του δύο αθλητές είναι πως ο Καραλής αγωνίζεται στο σωματείο του Ολυμπιακού, ενώ ο Τεττέη αποτελεί το σημείο αναφοράς στην επίθεση του Παναθηναϊκού.



