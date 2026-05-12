Μουντιάλ: Ιστορικό γήπεδο του NFL «μεταμορφώνεται» για να αγωνιστεί εκεί... ο Μέσι

Το ιστορικό γήπεδο των Κάνσας Σίτι Τσίφς, το γνωστό Άροουχεντ, ανακαινίστηκε ώστε να πληροί τις προδιαγραφές της FIFA και είναι έτοιμο να φιλοξενήσει παιχνίδια του παγκόσμιου κυπέλλου ποδοσφαίρου.

Το εντυπωσιακό στάδιο αναμένεται να φιλοξενήσει συνολικά οκτώ αναμετρήσεις της διοργάνωσης, ανάμεσά τους αγώνες της φάσης των ομίλων, ένα παιχνίδι των «32» αλλά και έναν προημιτελικό, με την αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αλγερία στις 16 Ιουνίου να ξεχωρίζει καθώς ο κόσμος ανυπομονεί να παρακολουθήσει τον Λιονέλ Μέσι να αγωνίζεται από κοντά. Οι εργασίες για να είναι το γήπεδο έτοιμο ήταν πολλές, καθώς αφαιρέθηκαν αρκετά καθίσματα για να μεγαλώσει ο αγωνιστικός χώρος, ενώ η χωρητικότητα θα διαμορφωθεί στις 65.000-68.000 θέσεις για τη διάρκεια του τουρνουά. Επίσης ο χλοοτάπητας αναβαθμίστηκε με την καλύτερη ποιότητα, τοποθετήθηκε ειδικό σύστημα αερισμού κάτω από το γήπεδο, ενώ το γρασίδι αντικαταστάθηκε από Bermuda grass (το γρασίδι των βερμούδων), ενός από τα κορυφαία φυσικά γρασίδια για υψηλές θερμοκρασίες και έντονη χρήση.

Το Άροουχεντ χτίστηκε το 1972 και παρόλο που ήταν πάντα ένα γήπεδο NFL, αναμένεται να φιλοξενήσει ποδοσφαιρικούς αγώνες παγκοσμίου κυπέλλου ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά και εμβληματικά γήπεδα της διοργάνωσης.