Τραμπ για τα εισιτήρια του Μουντιάλ: «Ούτε εγώ δεν θα πλήρωνα τόσα χρήματα»

Έναν μήνα πριν από τη σέντρα του Μουντιάλ 2026, οι τιμές των εισιτηρίων συνεχίζουν να προκαλούν έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, με το θέμα να φτάνει μέχρι και στον Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά τη δυσαρέσκεια των φιλάθλων για το υψηλό κόστος, η FIFA ανακοίνωσε πρόσφατα πως η διοργάνωση κινείται ήδη σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς έχουν διατεθεί περισσότερα από επτά εκατομμύρια εισιτήρια.

«Δεν θα πλήρωνα τόσα χρήματα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μιλώντας στους «New York Times», παραδέχθηκε πως εξεπλάγη όταν ενημερώθηκε για τις τιμές των εισιτηρίων, τονίζοντας πως ούτε ο ίδιος δεν θα έδινε τόσα χρήματα για να παρακολουθήσει αγώνα.

«Δεν γνώριζα αυτά τα ποσά. Σίγουρα θα ήθελα να είμαι εκεί, αλλά ειλικρινά ούτε εγώ δεν θα πλήρωνα τόσα χρήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ο Τραμπ στάθηκε και στον κόσμο που τον στηρίζει, εκφράζοντας την επιθυμία να μπορέσουν οι απλοί φίλαθλοι να βρεθούν στα γήπεδα.

President Donald Trump has responded to ticket prices for the USMNT’s World Cup opener against Paraguay in June by saying he “wouldn’t pay it either”.



«Αν οι άνθρωποι από το Κουίνς και το Μπρούκλιν, όσοι αγαπούν τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν μπορούν να πάνε, τότε θα απογοητευτώ», δήλωσε. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε και τη λογική της αγοράς γύρω από τη διοργάνωση, επισημαίνοντας ότι το αθλητικό θέαμα στις ΗΠΑ λειτουργεί με διαφορετικά οικονομικά δεδομένα.

«Το 25% των εισιτηρίων της φάσης των ομίλων κοστίζει κάτω από 300 δολάρια. Στις ΗΠΑ δεν μπορείς να δεις ούτε μεγάλο πανεπιστημιακό αγώνα με λιγότερα χρήματα, πόσο μάλλον το Παγκόσμιο Κύπελλο», σχολίασε.

Τέλος, αναφέρθηκε και στο θέμα της μεταπώλησης εισιτηρίων, εξηγώντας πως αν οι τιμές ήταν χαμηλότερες, τότε η “μαύρη αγορά” θα εκτόξευε ακόμα περισσότερο το κόστος για τους φιλάθλους.