Τραμπ: «Το Ιράν θα σταματήσει 100% τον εμπλουτισμό ουρανίου»

Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανιζόμενος απόλυτα βέβαιος ότι η Τεχεράνη θα σταματήσει κάθε δραστηριότητα εμπλουτισμού ουρανίου και οποιαδήποτε πορεία προς την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

«100% θα σταματήσουν»

Μιλώντας σε ραδιοφωνική συνέντευξη, ο Τραμπ υποστήριξε πως η αμερικανική πίεση και ο αποκλεισμός έχουν φέρει το Ιράν σε δύσκολη θέση, αναγκάζοντάς το να συμμορφωθεί.

«100% θα σταματήσουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στο πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν.

«Δεν βιαζόμαστε για συμφωνία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η Ουάσινγκτον δεν πιέζεται χρονικά για την επίτευξη συμφωνίας.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, λίγες ημέρες μετά την τοποθέτησή του ότι η εύθραυστη εκεχειρία βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος χθες χαρακτήρισε την ιρανική πρόταση για κατάπαυση πυρός «απαράδεκτη» και «ηλίθια», υποστηρίζοντας ότι η εκεχειρία βρίσκεται «πολύ αδύναμη» και «σε μηχανική υποστήριξη».

Παράλληλα επανέλαβε ότι το Ιράν «δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ενώ σημείωσε πως οι ΗΠΑ «κάνουν υπηρεσία στον κόσμο» με τη στάση τους απέναντι στην Τεχεράνη.