Τραμπ: «Απαράδεκτη και ηλίθια» η πρόταση του Ιράν - Νέα κλιμάκωση με φόντο τα Στενά του Ορμούζ

Το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επανήλθε με σκληρές δηλώσεις κατά της Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την ιρανική πρόταση για κατάπαυση πυρός «απαράδεκτη» και «ηλίθια», υποστηρίζοντας ότι η εκεχειρία βρίσκεται «πολύ αδύναμη» και «σε μηχανική υποστήριξη».

Παράλληλα επανέλαβε ότι το Ιράν «δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ενώ σημείωσε πως οι ΗΠΑ «κάνουν υπηρεσία στον κόσμο» με τη στάση τους απέναντι στην Τεχεράνη.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει προτείνει οι ΗΠΑ να αναλάβουν τη μεταφορά πυρηνικού υλικού εκτός χώρας, ενώ υποστήριξε πως η Τεχεράνη συμφωνεί σε ορισμένα σημεία αλλά στη συνέχεια «τα γυρίζει».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, έκανε λόγο για «σκοτωμένους ηγέτες» στο Ιράν, ενώ είπε πως διαθέτει «σχέδιο για το Ιράν».

NEW: President Trump reveals what it's like to negotiate with Iran's fractured leadership:



"They have the moderates, they're dying to make a deal, and then you have the lunatics."



"The lunatics want to fight till the end." pic.twitter.com/V5Uts0G6RJ — Fox News (@FoxNews) May 11, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε επίσης στο προσκήνιο τα Στενά του Ορμούζ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αποτελούν κρίσιμο σημείο πίεσης προς την Τεχεράνη, στο πλαίσιο της στρατηγικής των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με σχετικές αναφορές, οι ΗΠΑ φέρονται να έχουν ενισχύσει την παρουσία τους στην ευρύτερη περιοχή, με την εμφάνιση πυρηνικού υποβρυχίου κλάσης Ohio στο Γιβραλτάρ, μετά την απόρριψη της ιρανικής πρότασης ειρήνης.

Το συγκεκριμένο υποβρύχιο αποτελεί μέρος της αμερικανικής πυρηνικής αποτροπής, ενισχύοντας το μήνυμα στρατιωτικής ετοιμότητας της Ουάσιγκτον.