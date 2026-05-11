Το Ιράν απορρίπτει την αμερικανική πρόταση ως «παράδοση» - Τι ζητά η Τεχεράνη από τον Τραμπ

Σε νέα φάση έντασης περνούν οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μετά τη δημόσια απόρριψη από την Τεχεράνη της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε οξύτατα, χαρακτηρίζοντας την ιρανική απάντηση «εντελώς απαράδεκτη», σε μια εξέλιξη που απομακρύνει, τουλάχιστον προς το παρόν, το ενδεχόμενο άμεσης διπλωματικής αποκλιμάκωσης.

Σύμφωνα με το Reuters, η ιρανική απάντηση διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ μέσω του Πακιστάν, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί ως διαμεσολαβητής στις επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η κρατική υπηρεσία ειδήσεων IRNA ανέφερε ότι η Τεχεράνη έστειλε επίσημα την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση, με το βασικό βάρος να πέφτει στην ανάγκη να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή, ιρανικά κρατικά και ημιεπίσημα μέσα παρουσίασαν την αμερικανική πρόταση ως σχέδιο που ισοδυναμεί με «παράδοση». Όπως μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο IRNA και Tasnim, η ιρανική πλευρά ζητεί μεταξύ άλλων τον τερματισμό του πολέμου, την άρση των κυρώσεων, τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και την αποκατάσταση των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Τεχεράνη επιμένει επίσης στο ζήτημα της κυριαρχίας της στα Στενά του Ορμούζ και στη γενικότερη αποκατάσταση των οικονομικών της δικαιωμάτων.

Τραμπ: Απαράδεκτη η απάντηση του Ιράν

Από την Ουάσιγκτον, ο Τραμπ απάντησε μέσω Truth Social, γράφοντας ότι διάβασε την απάντηση των «λεγόμενων εκπροσώπων» του Ιράν και ότι αυτή είναι «εντελώς απαράδεκτη». Σε προηγούμενη ανάρτησή του είχε κατηγορήσει την Τεχεράνη ότι «παίζει παιχνίδια» με τις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε επαναφέρει τις πάγιες επιθέσεις του κατά της πολιτικής Ομπάμα, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν το Ιράν είχε επωφεληθεί υπερβολικά από αμερικανικές παραχωρήσεις.

Η ρήξη αυτή έρχεται σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή. Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία του πλανήτη για τη μεταφορά ενέργειας και κάθε εμπλοκή γύρω από το καθεστώς ελέγχου του επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς αγορές και τη ναυσιπλοΐα. Το Reuters σημείωσε ότι η αμερικανική πρόταση επιχειρούσε να ανοίξει δρόμο πρώτα για περιορισμένη συνεννόηση γύρω από την παύση των εχθροπραξιών και την ασφάλεια στο Ορμούζ, αφήνοντας για αργότερα τα πιο δύσκολα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Μεγάλη η απόσταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Παρά τη σκληρή γλώσσα, η ιρανική στάση δεν ισοδυναμεί με πλήρες κλείσιμο της πόρτας στις συνομιλίες. Το Reuters ανέφερε τις προηγούμενες ημέρες ότι η Τεχεράνη εξακολουθούσε να εξετάζει το αμερικανικό σχέδιο και να δηλώνει πως επιθυμεί μια «συνολική συμφωνία», εφόσον αυτή δεν εκλαμβάνεται ως επιβολή όρων ή μονομερής υποχώρηση. Αυτό σημαίνει ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί, αλλά η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει μεγάλη.

Η νέα δημόσια σύγκρουση, πάντως, δείχνει ότι η διπλωματική διαδικασία έχει εισέλθει σε δύσκολη φάση. Η Ουάσιγκτον εμφανίζεται ανυπόμονη για γρήγορη συμφωνία, ενώ η Τεχεράνη επιδιώκει να συνδέσει οποιαδήποτε πρόοδο με ευρείες πολιτικές, στρατηγικές και οικονομικές παραχωρήσεις. Και όσο αυτό το χάσμα παραμένει, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες για άμεση αποκλιμάκωση.